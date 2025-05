BMW i3, un upgrade dalla Cina promette (almeno) il doppio dell’autonomia

Nonostante i suoi anni, la BMW i3 continua a far parlare di sé, specialmente tra gli appassionati di mobilità elettrica. Lanciata sul mercato nel (lontanissimo a vederla oggi) 2013, questa compatta elettrica tedesca ha rappresentato una svolta pionieristica per l’elettrificazione del marchio bavarese. Però, la sua autonomia limitata, soprattutto nei primi esemplari, è sempre stata uno dei suoi punti deboli.

Il primo modello, con una batteria da 18,2 kWh (nota anche come 60 Ah), garantiva un’autonomia dichiarata di appena 130 km secondo il ciclo EPA. Negli anni, BMW ha introdotto versioni aggiornate con celle da 94 Ah e infine da 120 Ah, che hanno portato la percorrenza rispettivamente a 183 km e 245 km.

Ma per chi guida ancora una delle prime versioni della compatta BMW, oggi degradate dal tempo, anche 100 km reali possono essere un traguardo difficile da raggiungere.

La buona notizia arriva dalla Cina. Martigi Manufacturing (MTG) ha lanciato un nuovo pacco batteria retrofit compatibile con tutte le versioni della BMW i3. Il pacco utilizza celle NCM (nichel-cobalto-manganese) ad alta densità prodotte da CATL, leader mondiale nella produzione di accumulatori. Nonostante il formato identico a quello delle celle originali Samsung, il nuovo kit offre 154 Ah o 54 kWh di capacità, ben il 156% in più rispetto al pacco da 60 Ah e il 28% superiore a quello da 120 Ah.

In condizioni reali, MTG dichiara un’autonomia fino a 400 km. Un test su strada ha mostrato che una BMW i3 equipaggiata con questo upgrade ha coperto 300 km in autostrada a una velocità costante di 100 km/h. Il pacco è composto da 96 celle distribuite in otto moduli, mantiene la stessa tensione nominale e può essere caricato a 50 kW con colonnine a corrente continua. La sostituzione è possibile anche in autonomia grazie al supporto tecnico di Echi Tech, che fornisce BMS aggiornati, cablaggi e componentistica.

Come sempre, è consigliato rivolgersi a professionisti per l’installazione. Il prezzo, al momento, è di 5.800 dollari (poco più di 5.100 euro) su Alibaba per il pacco da 154 Ah, mentre la versione da 120 Ah si attesta sui 4.200 euro. Entrambi includono una garanzia di tre anni e fino a 2.000 cicli di ricarica, ma resta da capire se questa garanzia abbia validità negli Stati Uniti o in Europa. In ogni caso, considerando che un pacco originale BMW può arrivare a costare ben oltre 10.000 euro, il risparmio è notevole.