BMW XM, aggiornamenti in arrivo per il SUV più discusso della gamma

Quando si analizzano i numeri di vendita, le percentuali possono trarre in inganno. Nel caso di un SUV della Casa bavarese il dato può sorprendere, ma che non sarebbe stato un successone sembrava essere prevedibile. È vero che la BMW XM ha registrato un incremento del 15,8% nell’ultimo anno, ma il dato assoluto racconta un’altra (triste) storia: appena 7.813 esemplari consegnati.

La cifra registrata relega il SUV ibrido plug-in all’ultimo posto tra i modelli del marchio bavarese, battuto persino dalla più di nicchia roadster Z4, che ha superato quota 10.000 unità. Eppure, anche un modello poco apprezzato può guadagnarsi un momento di attenzione.

Fonti interne vicine alla sede BMW di Monaco confermano che un restyling della XM è previsto entro la fine del 2025. Le modifiche saranno limitate e di basso impatto, in linea con la strategia di contenimento dei costi: non avrebbe senso investire pesantemente in un prodotto che fatica a imporsi sul mercato.

Il cosiddetto “Life Cycle Impulse”, il leggero aggiornamento di metà carriera, dovrebbe ricalcare quanto fatto con la M2 lo scorso anno. Nuove tinte per la carrozzeria, rifiniture riviste per l’abitacolo e piccoli ritocchi estetici sono le uniche novità attese. È improbabile che vengano toccati gruppi ottici o componenti esterni più complessi, che richiederebbero modifiche onerose agli impianti produttivi.

La gamma, inoltre, verrà semplificata. Non stupisce questa necessità. Negli States resterà solo la potente XM Label da 738 CV, mentre la versione base da 644 cavalli dovrebbe direttamente sparire. In Europa, invece, continuerà a essere disponibile il modello 50e a sei cilindri, più accessibile.

Quanto al futuro del SUV più controverso del marchio M, le voci sono discordanti. Alcuni insider parlano di un possibile successore 100% elettrico; altri smentiscono categoricamente. L’unica certezza è che la produzione dell’attuale XM dovrebbe cessare nell’estate del 2027. Con vendite così limitate, non sarebbe sorprendente se il modello venisse ritirato senza grandi rimpianti da parte del pubblico.