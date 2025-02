BMW, la nuova generazione elettrica dice no alla trazione anteriore

BMW sta preparando un vero e proprio salto tecnologico con la sua piattaforma Neue Klasse, che porterà sul mercato veicoli elettrici dotati di uno, due, tre o addirittura quattro motori elettrici. Sono già stati confermati modelli a trazione posteriore e integrale, mentre le configurazioni a trazione anteriore sembrano destinate a non far parte del futuro elettrico del brand.

Per chiarire ogni dubbio, andando direttamente alla fonte, BMW ha confermato se ci siano o meno in programma varianti a trazione anteriore. La risposta è stata chiara: assolutamente no. I veicoli basati sulla piattaforma Neue Klasse saranno equipaggiati con un motore sincrono progettato specificamente per l’asse posteriore. Per i modelli dotati di xDrive, BMW ha previsto l’integrazione di un motore asincrono sulla parte anteriore.

Non esiste alcuna variante prevista con un solo motore sull’asse anteriore, il che significa che le BMW entry-level sulla piattaforma Neue Klasse saranno esclusivamente a trazione posteriore. Di conseguenza, le tanto vociferate BMW i1 e i2 saranno a trazione posteriore, mentre rimane da vedere se il successore della i3 avrà varianti xDrive. Per le versioni più accessibili, la trazione sarà sempre posteriore.

Nonostante questa svolta verso la trazione posteriore, BMW non abbandonerà del tutto la trazione anteriore, almeno nel breve periodo. La Serie 1, lanciata nel 2023, e la Serie 2 Gran Coupé, appena arrivata sul mercato, rimarranno in produzione ancora per diversi anni. Anche i SUV X1 e X2 continueranno il loro percorso commerciale, mentre si vocifera che la Serie 2 Active Tourer, il modello che ha aperto la strada alla trazione posteriore nella gamma BMW, potrebbe uscire di scena definitivamente entro la fine del 2027.

È certo che i motori “Gen 6” che debutteranno sulla piattaforma Neue Klasse saranno utilizzati anche per i futuri modelli MINI. Tuttavia, è ancora troppo presto per dire se ciò segnerà la fine della trazione anteriore per il marchio britannico. Anche Rolls-Royce e ALPINA, con il tempo, trarranno beneficio dalle innovazioni introdotte con questa piattaforma.