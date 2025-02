BMW iX xDrive60, nuovi dettagli esclusivi per la versione 2025

Alla presentazione della BMW iX al BMW Welt di Monaco, non c’è solo la versione M70 da ammirare. Il modello xDrive60 porta con sé diverse novità che lo distinguono dalla precedente xDrive50.

Tra gli aggiornamenti più significativi, troviamo l’introduzione di cerchi da 23 pollici, che non solo accentuano l’aspetto imponente della vettura, ma sono anche un vero e proprio lusso per gli appassionati. Se si è disposti a investire ulteriormente, si può avere il set di cerchi Individual bicolore “1028”, ma a un costo extra di 2.200 euro, almeno in Germania.

Un’altra novità interessante arriva dalla colorazione Arctic Race Blue, una nuova tinta metallizzata che conferisce un look ancora più sofisticato alla iX. Questo esclusivo colore aggiunge un 1.070 euro al prezzo finale del veicolo. Inoltre, la BMW iX xDrive60, per la prima volta, è disponibile con un pacchetto opzionale M Sport, che, pur non avendo la tipica griglia a doppio rene delle versioni M Performance, dà al SUV un aspetto sportivo e audace.

Non mancano anche aggiornamenti sotto il profilo delle prestazioni. La iX xDrive60, equipaggiata con i cerchi da 23 pollici, è dotata di pneumatici 275/35 R23 con schiuma acustica integrata per un comfort di marcia migliorato. Anche se esteticamente accattivanti, questi grandi cerchi potrebbero influire sull’efficienza complessiva del veicolo, in particolare sull’autonomia, che risulta inferiore rispetto alle versioni con cerchi da 20 pollici. Con le ruote standard, l’iX xDrive60 è in grado di percorrere fino a 701 km con una singola carica, ma questo valore diminuisce con il set di cerchi più grandi.

Nonostante i cerchi da 23 pollici e altre novità, il prezzo della iX xDrive60 è sorprendentemente inferiore di 8.000 euro rispetto al precedente modello xDrive50 in Germania, con un prezzo di partenza di 99.900 euro. La nuova BMW iX, disponibile come 2025MY in Europa e 2026MY negli Stati Uniti, entrerà in produzione il mese prossimo, con le consegne previste per il secondo trimestre.