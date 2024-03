BMW Vision Neue Klasse X, svelato il design dei futuri SUV elettrici

BMW ha presentato ufficialmente la nuova BMW Vision Neue Klasse X, prototipo che anticipa quello che sarà il design dei futuri SUV elettrici del marchio. Il primo modello debutterà sul mercato nel 2025 e sarà, con tutta probabilità, la nuova generazione di iX3. Dopo giorni di teaser e anteprime, scopriamo tutte le caratteristiche del concept elettrico.

BMW Vision Neue Klasse X: la casa automobilistica mostra il design dei futuri SUV elettrici del marchio

Non sono state comunicate le dimensioni ufficiali del concept, ma sembra che la lunghezza sia intorno ai 4,7 metri. Il frontale, come avevamo già avuto modo di vedere nei giorni scorsi, presenta una forma differente rispetto ai modelli precedenti e di dimensioni ridotte, con l’illuminazione che ne esalta il design. Tutto questo grazie anche ai gruppi ottici a LED a sviluppo orizzontale.

Al posteriore, i gruppi ottici sono sottili e a sviluppo orizzontale. Si estendono dai lati del modello fino quasi al logo posto centralmente. Come avevamo visto nell’ultimo teaser, il concept presenta anche un tetto panoramico in vetro che esalta lo spazio all’interno dell’abitacolo.

Per gli interni sono stati utilizzati materiali sostenibili e tanta tecnologia. Tra le novità principali troviamo il BMW Panoramic Vision, che si estende per tutta la larghezza del parabrezza. Tramite lo schermo del sistema infotainment è possibile personalizzare tutte le informazioni da mostrare sul BMW Panoramic Vision, trascinando le funzioni dove si desidera vederle. Sarà disponibile anche il BMW Intelligent Personal Assistant, con il quale sarà possibile gestire a voce tutte le funzioni del SUV elettrico. Non sono presenti infatti comandi fisici.

I modelli Neue Klasse monteranno una nuova batteria con celle cilindriche, che garantirà un’efficienza maggiore in termini di autonomia e tempi di ricarica. Grazie all’architettura a 800 V, i tempi di ricarica sono estremamente rapidi. In particolare, sarà possibile recuperare 300 km di autonomia in soli 10 minuti.