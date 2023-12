BMW Neue Klasse: il nuovo volto dell’elettrico premium

Svelata sotto forma di concept, la BMW Neue Klasse sarà una delle prossime grandi uscite bavaresi. Oltre a ispirare un’intera famiglia di auto elettriche, avrà anche lei una produzione di serie. Lo scorso mese un muletto è stato avvistato dai “paparazzi delle quattro ruote” mentre sosteneva i test su strada. Benché la presentazione non avrà luogo prima del 2025, i maestri del pixel si divertono già a immaginarne l’aspetto definitivo. È il caso di Kolesa, le cui creazioni scaturiscono spesso l’interesse generale, data la qualità innegabile delle sue opere. Alla pari della showcar svelata in apertura del 2023, anche la ricostruzione digitale prevede una parte anteriore ben diversa rispetto ai modelli attuali del brand tedesco.

BMW Neue Klasse: il SUV di classe premium aprirà una nuova era elettrica

Dunque, gli affilati fari a LED sono incastonati nelle ampie griglie a doppie reni, conferendo alla vettura un aspetto piuttosto mascolino e risoluto. Vista di profilo, la vettura illustrata richiama l’attuale iX, completa di passaruota squadrati e dei curiosi montanti D. I progettisti hanno mutuato le ruote dalla sorella; tuttavia, fra un paio d’anni, quando arriverà sul mercato, saranno necessariamente diverse.

Riguardo al “lato B”, il carattere è deciso e caratteristico. L’occhio cade subito sulle luci posteriori a LED angolari, ma risaltano altresì gli spigoli vivi del portellone e del paraurti. Le specifiche tecniche non sono state fin qui comunicate dalla Casa dell’Elica e potrebbe passare ancora molto tempo prima di avere una risposta definitiva. Tuttavia, la tesi più accreditata vuole che avrà configurazioni a motore singolo e doppio. Inoltre, è possibile che dia vita pure a una variante M, la divisione dell’azienda specializzata nelle auto ad alte prestazioni.

In via ufficiale, BMW ha sottolineato come la sua architettura Neue Klasse sia in grado di supportare fino a 1.000 kW totali, ovvero 1.341 CV. Una potenza straordinaria, difficile da raggiungere in un modello finale. Costituirebbe un grande traguardo il superamento dei 700 CV. Secondo la ricostruzione di CarScoops, l’anteprima mondiale della BMW Neue Klasse potrebbe avvenire nella seconda metà del 2025, prima della messa in commercio. La sua ora scoccherà prima della berlina dalle dimensioni della Serie 3.