BMW azzarda sulla prossima M3 in salsa Neue Klasse, ecco la Vision Driving

La rivoluzione Neue Klasse di BMW si avvicina sempre di più, e la casa di Monaco ha iniziato a svelare alcune anteprime esclusive. Un’anticipazione è stata offerta a BMW Blog, che hanno condiviso alcuni dettagli della vettura, seppur camuffata. Ciò che colpisce di più è il sound incredibile, lasciando intendere che questa futura elettrica potrebbe ereditare il posto della M3.

Basata sulla piattaforma Neue Klasse, questa versione radicale è dotata di quattro motori elettrici, capaci di sviluppare un’impressionante potenza di 1.300 CV e una coppia strabiliante di 18.000 Nm. Questo livello di performance la pone tra le auto elettriche più estreme mai concepite.

Oltre alla potenza brutale, BMW ha introdotto dettagli estetici spettacolari, come i LED integrati nelle ruote, che si illuminano in modo diverso a seconda che l’auto stia accelerando o sfruttando la frenata rigenerativa. La presenza di un motore per ogni ruota non è solo una scelta tecnica esclusiva delle elettriche, ma anche una soluzione che apre le porte a dinamiche di guida straordinarie. Nel caso della Vision Driving, il controllo della coppia è sviluppato per massimizzare le prestazioni in velocità, piuttosto che per esibizioni spettacolari.

Osservando le immagini trapelate, il design del posteriore sembra suscitare qualche perplessità. Tuttavia, Oliver Zipse, CEO di BMW, ha chiarito che questo prototipo non rappresenta un modello destinato alla produzione in serie, ma piuttosto un laboratorio tecnologico per testare le nuove soluzioni hardware e software sviluppate internamente dall’azienda.

Il primo modello della gamma Neue Klasse a debuttare sarà un SUV, conosciuto come X, che sarà prodotto nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria. BMW sottolinea che, sebbene la concept car attuale non sarà commercializzata, molte delle tecnologie in essa presenti saranno integrate nei futuri modelli, tra cui la nuova i3 e la prossima generazione della Serie 3.

Un aspetto rivoluzionario della Neue Klasse è l’introduzione di quattro computer indipendenti, che gestiranno rispettivamente l’energia, la dinamica del veicolo, l’infotainment e la guida autonoma. La capacità di calcolo di questi sistemi sarà dieci volte superiore agli standard attuali, e l’efficienza della frenata rigenerativa sarà ottimizzata, coprendo fino al 98% delle decelerazioni, con un incremento del 25% in termini di efficienza energetica.

Uno degli elementi chiave di questo avanzato sistema elettronico porta un nome inaspettato di “Heart of Joy”. Un appellativo che richiama il piacere di guida e che in ogni caso sottolinea la volontà di BMW di mantenere viva l’emozione al volante, anche nell’era dell’elettrico.