BMW non vuole restare indietro sull’idrogeno, nuovi test per le celle a combustibile

Qualcuno avrà potuto pensare che l’idrogeno fosse solo una tendenza momentanea, ma adesso è il momento di ricredersi. BMW, infatti, continua a investire con decisione nella tecnologia a celle a combustibile e ha già fissato il 2028 come anno di lancio per la sua prima auto a idrogeno di serie.

Per raggiungere questo obiettivo, il brand bavarese sta consolidando la sua partnership con Toyota, leader nel settore delle fuel cell, che condivide la stessa visione per il futuro dell’automotive. Nel frattempo, BMW sta testando questa tecnologia su camion a emissioni zero, portando l’idrogeno oltre il settore delle auto di lusso.

Due Iveco S-eWay Fuel Cell alimentati a idrogeno entreranno a far parte della flotta BMW Group Logistics in Germania. Questi mezzi percorreranno tratte strategiche tra Lipsia, Landsberg e Norimberga, con il supporto di due nuove stazioni di rifornimento in costruzione a Lipsia e Hormersdorf. Grazie a un sistema di rifornimento rapido, i camion potranno fare il pieno in pochi minuti, permettendo una logistica più efficiente e sostenibile.

C’è di più. Presso la fabbrica BMW di Lipsia, sono già presenti cinque stazioni di idrogeno, dove oltre 200 carrelli elevatori e treni rimorchiatori vengono riforniti regolarmente. BMW, d’altronde, aveva iniziato a scommettere su questa tecnologia già dal 2013, quando ha inaugurato la prima stazione di rifornimento al coperto della Germania. A partire dal 2026, anche lo stabilimento di Ratisbona adotterà questa soluzione per la sua logistica interna.

I nuovi camion BMW fanno parte di un’iniziativa più ampia, un progetto europeo chiamato H2Haul, finanziato dalla Clean Hydrogen Partnership. Questo programma prevede il test su strada di 16 autocarri a celle a combustibile, per valutare l’efficacia della tecnologia in condizioni reali, al di fuori di ambienti di laboratorio controllati. L’obiettivo è raccogliere dati preziosi per rendere l’idrogeno una soluzione concreta nel trasporto merci su lunga distanza, aprendo la strada a un’adozione su larga scala.

Se il presente dell’idrogeno si gioca nel settore dei trasporti pesanti, il futuro di BMW passa attraverso un SUV di lusso. Il primo veicolo a celle a combustibile destinato al grande pubblico potrebbe essere basato sulla futura generazione della X5, nome in codice G65. L’attuale X5 G05 è già stata utilizzata come base per il programma pilota della iX5 Hydrogen, ma fino ad ora i veicoli testati non sono stati destinati alla vendita.