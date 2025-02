BMW, l’ultima M5 sta già subendo un nuovo restyling

La BMW M5 del 2025 è stata presentata da poco, ma nonostante ciò il marchio tedesco sta già preparando un restyling per la sua prima M5 ibrida, e questo non può che essere una buona notizia. Anche se il peso dell’auto è già oggetto di critiche, anche il design è considerato da alcuni meno entusiasmante del previsto.

Negli ultimi anni, non molte BMW hanno ricevuto grandi lodi per l’eleganza del loro aspetto, ma con l’introduzione della nuova direzione stilistica Neue Klasse, c’è ottimismo per il futuro estetico della casa. Fortunatamente, BMW non sta aspettando il lancio di tutte le sue nuove generazioni di modelli per iniettare un aggiornamento stilistico. Secondo la Casa tedesca, le modifiche rendono le auto quasi come se “avessero saltato una generazione” in termini di design.

Le immagini rubate mostrano che la parte anteriore della M5 subirà importanti modifiche. Le griglie a doppio rene rimarranno imponenti, queste sembrano fondersi con i fari, creando una linea visivamente coerente e facilmente riconoscibile. Questo design influenzerà anche il cofano, che sarà leggermente rielaborato, ma è probabile che il paraurti rimanga invariato. I rivetti visibili sul cofano sembrano nascondere una modifica al contorno, mentre la parte posteriore sfoggia un quartetto di terminali di scarico, segno inequivocabile che stiamo parlando di una M5, e non di una Serie 5 di livello inferiore.

Ci si aspetta che l’auto adotti un elemento distintivo come la barra luminosa simile a quella vista sul concept Vision Neue Klasse, un design che richiama quello delle attuali G90. Gli avvistamenti precedenti suggeriscono che la forma di base della parte anteriore e posteriore della M5 sarà sostanzialmente simile a quella delle altre BMW del futuro. Le stime sul debutto del restyling parlano del 2026 o 2027, con il design finale che dovrebbe essere pronto entro la fine del prossimo anno.

Con l’introduzione della M5, che abbraccia la nuova estetica Neue Klasse, è lecito aspettarsi anche un aggiornamento significativo della tecnologia degli interni, che sicuramente si rifletterà anche sulla M5 Touring.