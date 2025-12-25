Per il 2026 novità per la gamma motori della Hyundai i20

Un gradito regalo di Natale per questo 2025 porta la firma di Seul. La nuova Hyundai i20 aggiornata per la proposta 2026 si presenta puntuale come il cenone, portando in dote un’evoluzione che promette di scuotere il Segmento B, un territorio che questa vettura presidia con orgoglio da oltre vent’anni.

Potremmo non chiamarlo semplice ritocco estetico, perché sotto il cofano è avvenuto un “golpe” meccanico. Cambia la proposta nella gamma i20. Hyundai ha deciso di semplificare la vita a chi proprio non sa decidere. Le precedenti motorizzazioni sono state mandate in pensione forzata per far spazio al nuovo motore benzina 1.0 T-GDi da 90 CV. Omologato secondo la normativa Euro 6E-bis, questo propulsore può offrire prestazioni brillanti, che abbiate fretta di andare via dall’ufficio o che stiate semplicemente correndo prima che chiuda il centro commerciale.

Per gestire questi 90 modesti cavalli, la scelta ricade sul classico cambio manuale a 6 rapporti o sull’automatico a doppia frizione 7DCT, per chi proprio non ne vuole sapere di pigiare il pedale della frizione.

Quanto costa portarsi a casa questa i20 “segretamente” rinnovata? Il prezzo d’ingresso è fissato a 21.850 euro per l’allestimento Connectline. A questa cifra, Hyundai offre un corredo di serie che include cerchi in lega da 16 pollici, luci a LED e il mastodontico Cluster Supervision da 10.25 pollici, affiancato da un sistema di navigazione touchscreen di pari dimensioni. Non manca la connettività totale con Apple CarPlay e Android Auto, oltre agli aggiornamenti OTA tramite rete wireless.

La sicurezza, poi, è diventata quasi “onnipresente”. E meno male, checché se ne dica dei costi schizzati in alto nelll’intero settore auto. La suite Hyundai SmartSense include di tutto, dalla gestione automatica degli abbaglianti al riconoscimento dei ciclisti, fino all’avviso presenza passeggeri posteriori. Se invece puntate al lusso, per così dire, l’allestimento Prime da 24.850 euro aggiunge fari Full LED, cerchi da 17 pollici e interni premium.