BMW iX3, il debutto della Neue Klasse: tutti i dettagli su aspetto, dotazioni, uscita e prezzi

Con la nuova BMW iX3 2026 prende ufficialmente il via la rivoluzione “Neue Klasse”, un capitolo inedito nella storia della casa di Monaco. Dopo mesi di foto spia, rendering e anticipazioni, il SUV elettrico è stato finalmente svelato e si potrà ammirare dal vivo al prossimo Salone di Monaco, in programma tra pochi giorni.

Per vederlo sulle strade europee bisognerà attendere la primavera del 2026, mentre il debutto sul mercato americano è fissato per l’estate successiva. La nuova BMW iX3 presenta dimensioni da SUV di segmento D: 4,78 metri di lunghezza, 1,89 di larghezza e 1,63 di altezza, con un passo di 2,89 metri. La capacità del bagagliaio varia da 520 litri a 1.750 litri abbattendo i sedili posteriori, a cui si aggiunge un frunk da 58 litri perfetto per i cavi di ricarica. L’aerodinamica adesso è ancora più ottimizzata con un coefficiente di resistenza di 0,24.

Il design rompe con il passato senza tradirlo. Infatti, sparisce il doppio rene extralarge, sostituito da una calandra verticale che richiama le BMW degli anni Sessanta. I fari sottili introducono una nuova firma luminosa, mentre al posteriore i gruppi ottici sono estesi fino al centro del portellone.

Gli interni segnano un ulteriore salto generazionale. Fa il suo debutto il BMW Panoramic iDrive basato sul nuovo sistema operativo BMW X. Questo integra quattro elementi in un’unica interfaccia: il BMW Panoramic Vision, che proietta informazioni lungo tutto il parabrezza, il BMW 3D Head-Up Display opzionale, un maxi display centrale da 17,9 pollici e un volante multifunzione ridisegnato con comandi retroilluminati. Il BMW ConnectedDrive Store e la piattaforma Digital Premium consentono aggiornamenti e personalizzazioni via OTA.

Al lancio, la gamma parte con la BMW iX3 50 xDrive dotata di due motori elettrici, trazione integrale e una potenza complessiva di 469 CV con 645 Nm di coppia. Lo scatto 0-100 km/h avviene in 4,9 secondi e la velocità massima tocca i 210 km/h. Grazie alla nuova architettura con motori EESM e ASM, BMW dichiara un taglio del 40% delle perdite energetiche rispetto alla generazione precedente.

Il pacco batteria da 108,7 kWh assicura fino a 805 km di autonomia WLTP. L’impianto a 800 V permette ricariche ultra-rapide: con una colonnina da 400 kW si passa dal 10 all’80% in soli 21 minuti, recuperando 372 km in appena 10 minuti. Presente anche la tecnologia V2L, V2H e V2G, trasformando il SUV in una vera centrale energetica mobile.

La iX3 sarà disponibile in varianti M Sport e M Sport Pro, con cerchi da 20 a 22 pollici e interni personalizzabili in diverse combinazioni, comprese le raffinate opzioni BMW Individual. In Italia, il listino parte da 69.900 euro, con ordini già aperti tramite configuratore online.