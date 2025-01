BMW, i nuovi SUV elettrici di grandi dimensioni si baseranno sulla piattaforma “tradizionale”

La Casa tedesca sta accelerando la sua transizione verso la mobilità elettrica e lo farà, come noto da tempo, introducendo la rivoluzionaria piattaforma Neue Klasse, progettata per ridefinire gli standard della guida a zero emissioni. Il primo modello a sfruttare questa innovativa architettura sarà la nuova BMW iX3, destinata a rappresentare il punto di riferimento per la nuova generazione di veicoli elettrici del marchio bavarese.

Secondo le ultime indiscrezioni, i SUV elettrici di fascia superiore, come i futuri iX5, iX6 e iX7, non seguiranno la stessa strada. Questi modelli, infatti, continueranno ad affidarsi alla piattaforma CLAR, una base strutturale già impiegata dal 2015 su numerosi veicoli BMW, sia a combustione che elettrificati, tra cui le attuali iX e i4.

BMW ha pianificato il lancio di sei nuove vetture elettriche nei prossimi tre anni, e il primo della serie sarà proprio la BMW iX5, attesa per il 2026. Questo modello sarà la versione a zero emissioni della futura X5, che continuerà a essere proposta con motori benzina, diesel e ibridi plug-in. Guardando ancora più avanti, BMW ha confermato che dal 2028 la gamma X5 si arricchirà di una variante a idrogeno con tecnologia fuel cell, anch’essa costruita sulla piattaforma CLAR.

Perché questa distinzione tra Neue Klasse e CLAR? La scelta potrebbe essere legata ai costi di produzione. La piattaforma Neue Klasse è stata sviluppata con un approccio “electric first”, il che significa che adattarla per ospitare motori a combustione sarebbe oneroso. Poiché la BMW X5 potrebbe continuare a montare propulsori di grande cilindrata, come il V8, mantenere la CLAR aggiornata rappresenta la soluzione più efficiente e versatile.

Un ulteriore fattore che ha influito su questa decisione è la produzione. La futura X5 e la iX5 continueranno a essere assemblate nello stabilimento BMW di Spartanburg, negli States. Questo impianto, che attualmente realizza modelli come X3, X4, X5, X6, X7 e XM, sta attraversando un’importante fase di riorganizzazione, ma le linee produttive esistenti potranno essere ancora utilizzate per le nuove generazioni.

Pur basandosi sulla CLAR, la nuova BMW iX5 beneficerà di numerose innovazioni tecnologiche derivate dalla piattaforma Neue Klasse. Sarà equipaggiata con un’architettura a 800 volt, utilizzerà batterie con celle cilindriche di nuova generazione e monterà propulsori elettrici di sesta generazione, garantendo prestazioni all’avanguardia.