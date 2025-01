BMW M3 Competition, come potrebbe essere la berlina sportiva aggiornata

BMW prosegue nel suo percorso verso l’elettrificazione, ma senza abbandonare completamente i motori termici. La transizione verso i veicoli elettrici è graduale e strategica: accanto ai modelli completamente elettrici, BMW continuerà a proporre versioni ibride ed endotermiche per la maggior parte delle sue linee di prodotto.

La visione del futuro, rappresentata dall’approccio “Neue Klasse”, è un mix tra design innovativo e progresso tecnologico. Questa rivoluzione silenziosa interesserà tutta la gamma BMW nei prossimi anni, influenzando modelli iconici come il SUV X5 e la compatta di fascia alta Serie 3.

Persino le vetture ad alte prestazioni BMW M non saranno escluse dalla trasformazione, come confermato da dichiarazioni ufficiali, reportage e foto spia. L’onda Neue Klasse, accompagnata dalla strategia elettrica, toccherà ogni angolo del marchio, mantenendo viva l’essenza di BMW.

Nel mondo digitale, anche i creatori di contenuti dedicati all’automotive stanno affrontando questa transizione. Il canale YouTube AutoYa, specializzato in CGI automobilistica, ha recentemente mostrato il processo di creazione virtuale della futura BMW M3. Nel loro ultimo video, i conduttori hanno svelato che la BMW Serie 3 di ottava generazione è ormai alle porte e, con essa, M GmbH introdurrà la settima iterazione della leggendaria M3.

Secondo le indiscrezioni, BMW starebbe seguendo un approccio simile a quello di Mercedes-AMG, combinando un motore turbo benzina a 4 cilindri da 2,0 litri con due motori elettrici. Questo setup, pensato per la versione M3 Competition, potrebbe raggiungere una potenza di 600 CV. In linea con la filosofia Neue Klasse, la M3 potrebbe essere proposta sia in versione completamente elettrica che con motore a combustione interna.

Per quanto riguarda le ricostruzioni grafiche, come il rendering proposto, all’interno colpisce per eleganza e innovazione, il design esterno ipotizzato risulta meno convincente, soprattutto per le proporzioni del frontale e del posteriore. Cosa ci riserverà la prossima generazione di M3, è solo questione di tempo.