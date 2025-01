BMW, il 2024 a stelle e strisce va più che bene per i veicoli di lusso

Con l’inizio del nuovo anno, è il momento giusto per analizzare quali case automobilistiche hanno registrato i migliori risultati nel 2024. Per Stellantis, il bilancio non è stato particolarmente brillante, con Fiat come unico marchio del gruppo a registrare un aumento delle vendite negli Stati Uniti. BMW invece si distingue come uno dei protagonisti assoluti nel segmento del lusso, confermandosi come il marchio premium più venduto nel mercato statunitense, secondo quanto riportato da Automotive News.

Le vendite americane di BMW sono cresciute complessivamente del 2,5%, raggiungendo 371.346 unità nell’anno, con un impressionante +8,9% solo nell’ultimo trimestre. Questo ha permesso alla casa automobilistica tedesca di superare i suoi principali rivali. Lexus, infatti, ha chiuso l’anno (comunque notevole) con un record di 345.669 unità vendute, e Mercedes-Benz, che ha visto un incremento del 9% rispetto al 2023, si è fermata a 324.528 unità.

Il segmento del lusso nel suo complesso ha registrato un incremento del 5,5%, con oltre 2,09 milioni di veicoli venduti nel 2024, rappresentando il 13% del mercato complessivo statunitense di circa 16 milioni di unità. Marchi come Genesis, Land Rover e Porsche hanno raggiunto record storici di vendite negli States, mentre altri, come Audi, Acura, Volvo, Infiniti e Alfa Romeo, hanno visto un calo delle performance rispetto all’anno precedente.

Un aspetto degno di nota riguarda Tesla, che in passato aveva spodestato BMW come leader del segmento lusso. Tuttavia, il marchio americano di veicoli elettrici risulta riclassificato come produttore di massa e, per la prima volta in oltre un decennio, ha registrato un calo delle consegne annuali. Secondo il Data Center di Automotive News, il segmento del lusso continua a crescere, segnando un nuovo record sia per il volume totale sia per la quota di mercato.

Nonostante il mercato complessivo abbia subito variazioni rispetto al periodo pre-pandemia, il segmento premium si conferma dunque come un pilastro fondamentale, con marchi come BMW che guidano la trasformazione del settore.