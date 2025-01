BMW rende omaggio alla mitica 3.0 CSL guidata da Niki Lauda

La BMW vanta una storia leggendaria nel motorsport, costellata di successi e modelli iconici che meritano di essere celebrati. Tra i momenti più memorabili spiccano le glorie degli anni ’70, come la leggendaria BMW 3.0 CSL guidata da Niki Lauda, resa indimenticabile dalla sua livrea arancione Jagermeister.

Lo schema cromatico divenne un simbolo distintivo, riapparendo qualche anno dopo sulla Serie 3 (E21) nella Deutsche Rennsport Meisterschaft (DRM), antesignana dell’attuale DTM. Tra i modelli che hanno lasciato un segno indelebile c’è anche la BMW 320 ‘Gruppo 5’, emblema delle corse del team Jagermeister Racing, che ha celebrato il 50esimo anniversario nel 2022.

Oggi, la nuova BMW M2 rivisita quel periodo d’oro, richiamando alla mente la potenza e lo stile della M3 E30 e le auto che hanno scritto la storia del DTM. Con una livrea arancione nostalgica arricchita dal logo Jagermeister, questa coupé sportiva si distingue per i dettagli curati e un’estetica inconfondibile. La carrozzeria è impreziosita da cerchi HRE Wheels Classic 300 in bianco lucido, mentre le luci diurne LED arancioni aftermarket esaltano il carattere rétro del modello.

BMW stessa offrirà queste caratteristiche direttamente dalla fabbrica nella prossima M2 CS, attesa nel corso del 2025, che si ispirerà a serie limitate leggendarie come la M4 CS, M3 CS e la mitica 3.0 CSL. Inoltre, si prevede che lo stesso tema estetico venga adottato sulla M3 CS Touring, in arrivo anch’essa quest’anno.

Questa M2, con il suo design accattivante e il grande spoiler posteriore a coda d’anatra, è un esempio di come BMW riesca a reinterpretare la tradizione in chiave moderna. Ma non è la prima volta che la casa bavarese celebra i suoi leggendari “pacchetti” da corsa. Si può ricordare la 2002 Hommage Turbomeister, svelata al Pebble Beach Show del 2016.

Le edizioni speciali ispirate al motorsport rappresentano non solo un omaggio al passato, ma anche un’opportunità per BMW di coniugare stile e prestazioni. Sarebbe davvero il massimo se questi modelli M includessero anche aggiornamenti meccanici per soddisfare appieno gli appassionati di guida.