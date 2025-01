BMW abbandona i controlli fisici sulla plancia, rivoluzione per i prossimi modelli

Al CES di Las Vegas 2025, BMW ha scelto di mettere al centro dell’attenzione la tecnologia, presentando una serie di innovazioni per i modelli della sua nuova generazione, quella da tempo denominata “Neue Klasse”. Tra le novità più rilevanti spicca il sistema Panoramic iDrive, un’interpretazione completamente rinnovata dell’infotainment, destinata a sostituire il classico iDrive che ha caratterizzato le vetture BMW negli ultimi 25 anni.

Il nuovo sistema della plancia, basato su Android, è stato sviluppato con il contributo diretto di oltre 3.000 clienti BMW e promette di offrire una user experience rivoluzionaria per i milioni di veicoli del marchio presenti sulle strade di tutto il mondo. BMW, inoltre, abbandona il tradizionale layout a due schermi, puntando su un approccio più futuristico. Le informazioni sono proiettate su uno schermo panoramico alla base del parabrezza, completato da un display centrale in stile tablet.

Nonostante i cambiamenti, alcuni elementi tradizionali come i comandi al volante restano, anche se rivisti con un design moderno. Questi controlli, infatti, si illumineranno solo quando saranno attivi e offriranno un feedback tattile per agevolare l’utilizzo senza distogliere lo sguardo dalla strada.

BMW ha sottolineato i vantaggi in termini di sicurezza offerti da questo nuovo layout, spiegando che il posizionamento delle informazioni sul parabrezza aiuta a mantenere l’attenzione del conducente concentrata sulla guida. Gli utenti potranno inoltre personalizzare il display per visualizzare le informazioni più utili, mentre funzioni come le mappe potranno essere estese al display centrale per una maggiore praticità.

Tra le funzionalità innovative spiccano anche i nuovi comandi gestuali. Per esempio, ruotando il dito a pochi centimetri dallo schermo si potrà regolare il volume, oppure con un semplice gesto verso destra o sinistra sarà possibile cambiare traccia musicale. Tuttavia, nei modelli precedenti, questi controlli basati sul movimento hanno spesso registrato un tasso di successo limitato, portando BMW a optare per una soluzione alternativa: i comandi vocali avanzati, che debutteranno con il sistema Panoramic iDrive.

Resta da verificare quanto questi nuovi comandi siano realmente efficaci nell’utilizzo quotidiano. Con tutte le nuove promesse, BMW continua a suscitare dibattiti su alcune scelte progettuali. Mentre il sistema Panoramic iDrive punta a semplificare e modernizzare gli interni, rimane il dubbio sulla praticità rispetto ai controlli fisici tradizionali. Funzioni essenziali come il climatizzatore sono ancora più intuitive con manopole e pulsanti, una lezione che, in effetti, molti produttori hanno imparato a proprie spese.