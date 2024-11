BMW, dalla casa ammettono: “Le prime auto elettriche M saranno molto pesanti”

Il peso è uno degli avversari principali delle prestazioni automobilistiche, e con l’avvento delle auto elettriche di massa nel mercato, stiamo imparando a conoscere anche questo “piccolo” dettaglio. Nel caso delle auto elettriche, infatti, si tratta di una battaglia difficile da vincere con le tecnologie attuali. BMW ha ammesso che questo problema affliggerà anche i suoi amatissimi modelli emozionanti e divertenti della divisione “M”.

Le batterie al litio, per ora, rappresentano inevitabilmente il componente più ingombrante, e fino a quando le batterie allo stato solido non saranno pronte per la produzione su larga scala, i veicoli elettrici continueranno a essere decisamente più pesanti rispetto ai loro omologhi con motore a combustione interna. Senza considerare gli infiniti dibattiti sull’inquinamento di micro particelle di gomma che proprio a causa di questo peso più grave rilascerebbe nell’aria.

I primi modelli della divisione M di BMW, pensati per le massime performance, soffriranno di questo limite che, oggettivamente, mette un pizzico di apprensione sulle necessità di questo tipo di veicoli. Frank van Meel, capo della divisione, ha però rassicurato che questo peso extra “non sarà sempre un problema”. In un’intervista, Van Meel ha spiegato che il passaggio a batterie più piccole diventerà una realtà mano a mano che l’infrastruttura di ricarica si diffonderà e migliorerà.

In un futuro con più stazioni di ricarica, l’ansia da autonomia dovrebbe diminuire, consentendo ai costruttori di ridurre la capacità (e quindi il peso) delle batterie. Nel frattempo, le prime M elettriche dovranno competere nella “classe dei pesi massimi”. Questi modelli avranno una massa sensibilmente maggiore rispetto alle versioni tradizionali con motori a sei cilindri in linea o V8.

Per citarne una, la BMW M3 Competition xDrive, attualmente il modello più pesante nella gamma M3, pesa 1.780 kg. È ragionevole ipotizzare che la futura M3 elettrica supererà abbondantemente i 2.000 kg. Van Meel ha anche spiegato che l’aggiunta di un sistema ibrido plug-in alla nuova M5 ha comportato “un aumento di circa 400 kg”. Tuttavia, questa utilizza una batteria relativamente piccola da 18,6 kWh, mentre quella della futura M3 elettrica sarà notevolmente più grande.

Anche con le nuove celle cilindriche della piattaforma Neue Klasse, che promettono un miglioramento del 20% nella densità energetica, il peso complessivo resterà significativo. BMW, però, continuerà a offrire un’alternativa. Van Meel ha confermato che ci sarà almeno un’altra generazione di M3 con motore a combustione interna, aggiornata per rispettare le normative Euro 7. Il motore sarà una versione modificata del sei cilindri in linea, anche se non è ancora chiaro se si tratterà del S58 o del B58.