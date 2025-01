BMW, da questa primavera nuovi componenti per aumentare l’autonomia di i5 e i5 Touring

BMW ha annunciato importanti aggiornamenti per i modelli della Serie 5 in arrivo nella primavera del 2025, con migliorie che coinvolgeranno anche le versioni completamente elettriche i5 e i5 Touring, le quali beneficeranno di un’autonomia ampliata.

A partire da marzo 2025, le varianti elettriche della BMW Serie 5 berlina e della BMW Serie 5 Touring, infatti, saranno dotate di nuove soluzioni tecnologiche che ottimizzano i consumi, aumentando l’autonomia fino a 47 chilometri. Attualmente, questi modelli offrono un’autonomia che varia tra i 472 e i 627 chilometri per carica, a seconda delle specifiche scelte.

Le innovazioni tecniche introdotte da BMW includono l’uso per la prima volta di componenti semiconduttori in carburo di silicio nell’elettronica di potenza, in particolare nell’inverter SiC, che ha un impatto significativo sull’efficienza energetica.

Inoltre, l’adozione di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento abbinati a cerchi aerodinamici in lega leggera contribuisce a ridurre ulteriormente il consumo di energia. Questi cerchi da 19 pollici Bicolor sono un’esclusiva per la BMW i5 eDrive40, disponibile ora per la prima volta. Un ulteriore miglioramento arriva dalla perfezionata ottimizzazione dei cuscinetti delle ruote, che contribuiscono a una gestione più efficiente della potenza.

Grazie a questi interventi, il consumo WLTP dell’i5 xDrive40 Touring è stato ridotto del 9%, arrivando a 17,9 kWh/100 km, mentre l’i5 eDrive40 beneficia di un risparmio dell’8% (18,6 kWh/100 km). A livello di equipaggiamento, la i5 M60 xDrive ora include il pacchetto “M Sport Package Pro”, arricchendo ulteriormente l’esperienza di guida.

Gli aggiornamenti non si fermano agli aspetti tecnologici e meccanici. Anche gli interni della Serie 5 sono aggiornati, con l'”Ambient Light” e la “BMW Interaction Bar” con finiture in vetro cristallino che ora fanno parte dell’equipaggiamento di serie su tutti i modelli. Inoltre, arriveranno anche supporti lombari per i sedili anteriori e un sistema audio HiFi Harman Kardon, che migliora ulteriormente il comfort e la qualità dell’esperienza a bordo.

Anche i dettagli estetici sono rivisitati, con nuovi elementi di commutazione nelle porte in nero lucido e l’opzione di personalizzazione con pelle di alta qualità, come la nuova “BMW Individual Leather Merino” nella combinazione Black/Violet. BMW non ha ancora confermato se ci saranno variazioni nei prezzi, ma al momento la i5 berlina parte da 70.200 euro e la i5 Touring da 72.200 euro.