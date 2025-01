BMW, materiali vecchi e batterie nuove: ecco il sito di riciclo per la Casa tedesca

BMW punta sull’economia circolare per le batterie delle sue auto elettriche, avviando una collaborazione paneuropea con SK tes, azienda leader nelle soluzioni per il ciclo di vita delle tecnologie. La casa tedesca, infatti, vuole dare nuova vita ai materiali preziosi contenuti negli accumulatori a fine utilizzo e reinserirli nel processo produttivo, riducendo l’impatto ambientale.

Operativa dal Primo novembre, questa iniziativa consente al costruttore tedesco di recuperare risorse fondamentali come cobalto, litio e nichel, come dichiarato in una nota ufficiale. Le batterie ad alto voltaggio che non risultano più idonee all’uso, provenienti dai settori di sviluppo, produzione e mercato europeo del gruppo BMW, vengono affidate a SK tes per essere lavorate e trasformate.

È un passo cruciale verso una gestione circolare e sostenibile delle batterie, rendendole parte di un ciclo produttivo virtuoso. Il processo prevede una serie di fasi all’avanguardia. SK tes smonta e tratta le batterie attraverso una triturazione meccanica, che permette di isolare una sostanza chiamata massa nera, contenente alte concentrazioni di metalli.

Successivamente, attraverso una tecnica chimica avanzata chiamata idrometallurgia, vengono recuperati litio, cobalto e nichel in forma di materiali di alta qualità, pronti per essere reintrodotti nella produzione delle nuove batterie. Questi materiali rigenerati troveranno applicazione nei propulsori di sesta generazione del gruppo BMW, garantendo così un doppio vantaggio. Si ottiene così efficienza produttiva e sostenibilità ambientale.

Questo innovativo sistema di riciclo ha già ottenuto riconoscimenti internazionali per il suo impatto ecologico e tecnologico. Tra i premi ricevuti figurano il “Sustainability Service of the Year” assegnato dal Business Intelligence Group e l’Apex Award dell’UN Global Compact. La roadmap nell’impegno green di BMW non si ferma all’Europa. Nel 2026, il progetto verrà esteso anche ai mercati di Stati Uniti, Messico e Canada. Tutte conferme dell’impegno globale del marchio mostrare al mondo standard sempre più alti e di riferimento in fatto di sostenibilità nel settore automobilistico.