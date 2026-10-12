Salta al contenuto
Menu

BMW Concept 7 Protection: 612 CV e blindatura per la nuova ammiraglia

La BMW Concept 7 Protection abbina 612 CV ibridi plug-in a vetri rinforzati e blindatura integrata, anticipando una possibile estensione della gamma.
Francesco Armeniodi
Pubblicato
BMW Serie 7 grigia vista di tre quarti anteriore
Eleganza e tecnologia si incontrano nella BMW Serie 7 grigia. La grande berlina si distingue per il frontale imponente e le linee raffinate.

BMW esplora una nuova fascia di mercato delle berline blindate con la Concept 7 Protection, un prototipo derivato dalla Serie 7 aggiornata che combina la motorizzazione ibrida plug-in della M760e xDrive con protezioni integrate nell’abitacolo. Presentata il 12 ottobre, si rivolge anche a privati e aziende che cercano maggiore sicurezza negli spostamenti quotidiani, conservando il comfort e l’aspetto dell’ammiraglia.

Advertisement

BMW Concept 7 Protection: ecco la berlina ibrida plug-in con protezioni nascoste sotto la carrozzeria

BMW Concept 7 Protection nera vista di tre quarti

Il sistema propulsivo sviluppa complessivamente 612 CV e 800 Nm, abbinando un sei cilindri in linea a benzina da 3,0 litri a un motore elettrico incorporato nel cambio automatico Steptronic a otto rapporti. La trazione è integrale e la carrozzeria conserva i particolari sportivi della M760e, riconoscibili anche nei paraurti e nelle calotte degli specchietti.

La blindatura è distribuita in diverse zone dell’abitacolo, con vetri sensibilmente più spessi e rinforzi nelle portiere. BMW impiega acciai balistici e materiali compositi, curando anche i punti di raccordo fra carrozzeria e superfici vetrate. Una protezione supplementare si trova dietro i piccoli finestrini laterali posteriori, in prossimità della testa di chi siede sui sedili dietro.

Advertisement
BMW Concept 7 Protection grigio scuro vista posteriore laterale

Sotto il tetto panoramico è stata inserita un’ulteriore barriera, che chiude superiormente l’abitacolo pur lasciando visibile dall’esterno la superficie in vetro. Questa soluzione comporta una rinuncia per i passeggeri, perché la tendina deve rimanere permanentemente chiusa e impedisce alla luce di attraversare il tetto.

La Concept 7 Protection è pensata per proteggere gli occupanti da attacchi con determinate armi corte, comprese quelle che utilizzano munizioni da 9×19 millimetri e .44 Magnum. Offre quindi un livello di sicurezza inferiore rispetto alla Serie 7 Protection già in gamma, certificata VR9 e disponibile anche con protezione VPAM 10. Per chi deve affrontare rischi più elevati, comprese le esplosioni, BMW prevede veicoli con blindature più robuste.

BMW Concept 7 Protection interni moderni con doppio display digitale

Un interfono permette di comunicare con l’esterno tenendo chiusi vetri e portiere. I finestrini laterali conservano l’azionamento elettrico, sebbene l’apertura sia ridotta, e un allarme antirapina può emettere segnalazioni luminose e acustiche.

Advertisement

L’abitacolo dell’esemplare presentato abbina pelle Merino color bianco fumo a rivestimenti in Alcantara, mantenendo l’attenzione al comfort dei passeggeri posteriori. BMW cura direttamente lo sviluppo delle protezioni e la loro integrazione nell’auto, offrendo un unico riferimento anche per l’assistenza del veicolo completo.

BMW Concept 7 Protection

BMW sta valutando di aggiungere una versione come questa alla gamma Protection, rivolgendosi inizialmente ad alcuni mercati europei. Il peso della vettura non è stato comunicato e la casa automobilistica non ha ancora confermato se il concept arriverà in produzione.

LinkedInWhatsAppFlipboard