BMW Concept 7 Protection: 612 CV e blindatura per la nuova ammiraglia

BMW esplora una nuova fascia di mercato delle berline blindate con la Concept 7 Protection, un prototipo derivato dalla Serie 7 aggiornata che combina la motorizzazione ibrida plug-in della M760e xDrive con protezioni integrate nell’abitacolo. Presentata il 12 ottobre, si rivolge anche a privati e aziende che cercano maggiore sicurezza negli spostamenti quotidiani, conservando il comfort e l’aspetto dell’ammiraglia.

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BMW Concept 7 Protection: ecco la berlina ibrida plug-in con protezioni nascoste sotto la carrozzeria

Il sistema propulsivo sviluppa complessivamente 612 CV e 800 Nm, abbinando un sei cilindri in linea a benzina da 3,0 litri a un motore elettrico incorporato nel cambio automatico Steptronic a otto rapporti. La trazione è integrale e la carrozzeria conserva i particolari sportivi della M760e, riconoscibili anche nei paraurti e nelle calotte degli specchietti.

La blindatura è distribuita in diverse zone dell’abitacolo, con vetri sensibilmente più spessi e rinforzi nelle portiere. BMW impiega acciai balistici e materiali compositi, curando anche i punti di raccordo fra carrozzeria e superfici vetrate. Una protezione supplementare si trova dietro i piccoli finestrini laterali posteriori, in prossimità della testa di chi siede sui sedili dietro.

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Sotto il tetto panoramico è stata inserita un’ulteriore barriera, che chiude superiormente l’abitacolo pur lasciando visibile dall’esterno la superficie in vetro. Questa soluzione comporta una rinuncia per i passeggeri, perché la tendina deve rimanere permanentemente chiusa e impedisce alla luce di attraversare il tetto.

La Concept 7 Protection è pensata per proteggere gli occupanti da attacchi con determinate armi corte, comprese quelle che utilizzano munizioni da 9×19 millimetri e .44 Magnum. Offre quindi un livello di sicurezza inferiore rispetto alla Serie 7 Protection già in gamma, certificata VR9 e disponibile anche con protezione VPAM 10. Per chi deve affrontare rischi più elevati, comprese le esplosioni, BMW prevede veicoli con blindature più robuste.

Un interfono permette di comunicare con l’esterno tenendo chiusi vetri e portiere. I finestrini laterali conservano l’azionamento elettrico, sebbene l’apertura sia ridotta, e un allarme antirapina può emettere segnalazioni luminose e acustiche.

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L’abitacolo dell’esemplare presentato abbina pelle Merino color bianco fumo a rivestimenti in Alcantara, mantenendo l’attenzione al comfort dei passeggeri posteriori. BMW cura direttamente lo sviluppo delle protezioni e la loro integrazione nell’auto, offrendo un unico riferimento anche per l’assistenza del veicolo completo.

BMW sta valutando di aggiungere una versione come questa alla gamma Protection, rivolgendosi inizialmente ad alcuni mercati europei. Il peso della vettura non è stato comunicato e la casa automobilistica non ha ancora confermato se il concept arriverà in produzione.