BMW chiede 14.000 euro per dipingere la Serie 7: preziose tinte blu a Goodwood

Bastano 14.000 euro per portarsi a casa una city car Dacia, magari una Sandero, una delle auto più vendute del continente. Alla BMW, però, la stessa cifra copre a malapena un optional che riguarda una (specialissima) verniciatura.

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La Serie 7 è l’unico modello della gamma disponibile con la finitura Individual Dual-Finish, e il prezzo dell’accesso a questo club esclusivo è esattamente quello, 14.000 euro per due tonalità di blu che si incontrano lungo una linea dipinta a mano.

Nella parte inferiore della carrozzeria campeggia il Frozen Tanzanite Blue III, opaco, nella parte superiore il Tanzanite Blue II, lucido. A separarli, un filetto in blu più chiaro, tecnica mutuata direttamente da Rolls-Royce, che di BMW è il fratello ricco e silenzioso.

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La BMW Serie 7 che porta in scena questa trovata cromatica è la M760e, mostrata al Goodwood Festival of Speed 2026 nella variante a guida a destra, scelta logistica ovvia per un evento britannico. Ibrida plug-in ad alte prestazioni, la M760e non è ancora disponibile nei configuratori europei, il debutto commerciale è previsto per novembre. BMW nel frattempo la espone, la mostra, costruisce attesa. Marketing antico quanto il mondo.

Oltre alla verniciatura, la show car di Goodwood monta cerchi aerodinamici Individual da 22 pollici, altri 3.200 euro, e all’interno sfoggia rivestimenti in pelle e lana di cashmere a 11.400 euro, abbinati al pacchetto Executive Lounge da 7.450 euro. Quest’ultimo comprende sedili posteriori ridisegnati e il Theatre Screen da 31,3 pollici, ora completamente touchscreen. Bowers & Wilkins Diamond per l’audio, naturalmente.

Il prezzo base della M760e si attesta a 159.900 euro. Con gli optional citati, la soglia dei 200.000 euro è già superata prima ancora di aprire il configuratore con criterio. Nel 2027, inoltre, arriveranno le versioni ALPINA, che storicamente non alleggeriscono il listino.

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Sul posteriore, la M760e è al momento l’unica Serie 7 con terminali di scarico a vista, dettaglio destinato a sparire dall’esclusività l’anno prossimo. Gli specchietti con calotte lucide nei colori M, invece, sono condivisi con la i7 M70 elettrica.