Smart #2, l’erede della fortwo parte da 19.990 euro: tutti i dettagli

La Smart a due posti torna con la #2, presentata al Salone di Parigi e ordinabile dal 13 ottobre 2026, con un prezzo per il mercato italiano che parte da 19.990 euro. L’erede della fortwo sarà disponibile sul mercato nel 2027 e mantiene dimensioni pensate per la città, affiancandole un’autonomia elettrica dichiarata di 290 chilometri, ancora da confermare con l’omologazione definitiva.

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Smart torna piccola con la #2: la nuova elettrica si ordina dal 13 ottobre

Il modello nasce sulla nuova piattaforma ECA e utilizza un motore posteriore da 60 kW, equivalenti a circa 82 CV, che trasmette 130 Nm alle ruote posteriori. L’energia arriva da una batteria al litio-ferro-fosfato da 35,8 kWh. La struttura dell’abitacolo comprende la Tridion Cell Evo, evoluzione della cellula di sicurezza che ha accompagnato le precedenti generazioni della due posti.

La carrozzeria misura circa 2,75 metri e conserva le ruote vicine alle estremità, così da lasciare più spazio agli occupanti in rapporto all’ingombro esterno. Il diametro di sterzata di 6,95 metri agevola le inversioni e le manovre nei parcheggi stretti. Al posteriore debutta una sospensione a cinque bracci, che il marchio presenta come una novità per questa categoria, studiata anche per migliorare il comportamento fuori dai percorsi urbani.

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Tutte le versioni possono ricaricare in corrente continua fino a 65 kW e, nelle condizioni indicate dalla casa automobilistica, passare dal 10 all’80% in circa 20 minuti. La differenza fra gli allestimenti emerge invece collegandosi a una wallbox o a una colonnina in corrente alternata. La Pure, proposta a 19.990 euro, accetta fino a 7,4 kW. La Pure+ costa 20.990 euro e porta il limite a 11 kW, aggiungendo il riscaldamento del sedile del conducente.

Già sulla versione d’ingresso sono previsti smart Pilot Assist e cruise control adattivo con Stop & Go e Highway Assist. È disponibile anche la funzione V2L per alimentare apparecchi esterni compatibili, utilizzando l’accessorio dedicato acquistabile separatamente.

La Premium richiede 24.490 euro e introduce il tetto panoramico, abbinando ai rivestimenti in pelle sintetica l’impianto Sennheiser con sette altoparlanti. La Couture Edition sale a 25.690 euro ed è limitata a 999 esemplari in Europa, riconoscibili dalla carrozzeria Atelier White Matte con tetto Platinum Gold.

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L’apertura anticipata degli ordini precede il lancio completo sui canali di vendita online, previsto nella prima metà del 2027. Specifiche ed equipaggiamenti potranno ancora cambiare durante la procedura di omologazione.