L’ultimo ruggito di Jaguar, il motore termico va in pensione

Il dicembre 2025 rimarrà impresso nei libri di storia automobilistica come il giorno in cui il Giaguaro ha smesso di ruggire per iniziare a ronzare. Dalla linea di produzione di Solihull è uscita l’ultima Jaguar F-Pace SVR verniciata di nero, l’esemplare finale a combustione interna della casa britannica.

Questa reliquia, però, non è in vendita. È stata consegnata direttamente al Jaguar Daimler Heritage Trust di Gaydon, dove riposerà accanto alla prima SS Jaguar Berlina, come a dire che il “cerchio dei pistoni” si è definitivamente chiuso.

Mentre Solihull si trasforma in un cantiere a cielo aperto per accogliere la Range Rover Electric del 2026, Jaguar abbraccia la strategia Reimagine, diventando un marchio esclusivamente elettrico. Il testimone passa alla Type 00, una stravagante gran turismo che dovrebbe chiamarsi I-Type una volta in produzione nel 2027. Parliamo di un mostro da oltre 1.000 cavalli generati da tre motori elettrici, con una ripartizione della coppia che privilegia il retrotreno (pare al 70%) per non dimenticare del tutto il piacere di guida.

Nonostante un peso che sfiora i 2.750 chilogrammi e cerchi da 23 pollici, la futura Jaguar punta a un’autonomia di oltre 692 chilometri grazie a una batteria da più di 100 kWh. Il design, chiacchieratissimo da tempo, è in una parola audace, per non dire provocatorio. Proprio come il concept, non avrà il lunotto posteriore. Jaguar ha deciso che “guardare indietro” è ormai inutile, anche se questo significa accontentarsi di un vano di carico ridotto.

Scompare così il leggendario motore V8 sovralimentato da 5,0 litri, un motore nato nel 2009 sotto l’egida Ford ma di puro DNA Jaguar, capace di regalare 567 cavalli e di dare vita a quel V6 dal sound tanto amato. Nonostante la F-Pace sia ufficialmente storia, curiosamente qualche configuratore ha consentito con qualche giorno di ritardo sullo stop di elaborare e colorare la propria F-Pace. Un ultimo brivido digitale prima che la Jaguar Electric Architecture completi la sua invasione con un SUV e una berlina erede della XJ entro fine decennio.