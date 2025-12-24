L’asta milionaria che non vedi tutti i giorni: Porsche 918 Spyder

Se pensavate che il mercato delle hypercar avesse già dato tutto, preparatevi ad assistere a un altro colpaccio assurdo. Direttamente dalla collezione Wob Weissach Winter Wonderland in California, emerge un esemplare che ridefinisce il concetto di “pari al nuovo”. Parliamo della Porsche 918 Spyder numero 652 di 918.

Ordinata originariamente tramite il concessionario di Chattanooga, questa bellezza del 2015 ha percorso poco più di 2.500 chilometri. In pratica, è stata usata più per spostarla tra i vari saloni climatizzati che per stridere sull’asfalto.

Sotto la carrozzeria rifinita nell’esclusivo (e non economico) Oryx White Pearl Effect, batte un cuore tecnologico che farebbe sembrare un razzo della NASA un giocattolo a molla. Parliamo di un motore V8 da 4,6 litri a carter secco che, in simpatica collaborazione con due motori elettrici, scarica a terra 887 cavalli e una coppia mostruosa di 1.280 Nm. Il tutto gestito dal fulmineo cambio PDK a sette rapporti e dalla trazione integrale.

L’ulteriore tocco di classe su questa 918 Spyder è il Pacchetto Weissach da 84.000 dollari. Per il prezzo di una berlina di lusso tedesca nuova di zecca, Porsche vi offre un generoso uso di fibra di carbonio a vista per tetto, specchietti e diffusore, oltre a spettacolari cerchi in magnesio da 20 e 21 pollici. Questo esemplare vanta anche il sistema di sollevamento dell’asse anteriore, fondamentale se non volete trasformare il vostro spoiler in fibra di carbonio in un costoso piano gratta-dossi.

L’abitacolo in pelle Onyx Black con dettagli argento è un inno al minimalismo tecnologico, con i sedili a guscio in carbonio e un impianto audio Burmester che probabilmente non accenderete mai, preferendo la sinfonia del V8 con albero motore piatto che urla dietro le vostre orecchie. Con una batteria da 6,8 kWh ricaricabile, potreste teoricamente andare a comprare l’orologio d’oro alla gioielleria a due passi da casa in modalità “E-Drive”, sempre con freni carboceramici dotati di pinze verde acido e pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2. Elementi che suggeriscono come la destinazione finale preferita sarà sempre e solo una: la pista.

L’offerta per questa 918 Spyder, al momento, ha abbondantemente superato i 2 milioni di dollari, ma probabimente andremo decisamente oltre. Manca una settimana alla fine dell’asta, ma forse a molti di noi manca proprio la materia prima per poter solamente dire “ci sono anch’io” in quest’asta.