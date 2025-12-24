Nuova Fiat Punto, in caso di ritorno sarebbe così: design, motori, prezzi e novità a Natale 2025

Il ritorno in strada di una nuova Fiat Punto per molti automobilisti sarebbe un bellissimo regalo di Natale. Sono in tanti a sperare nel ritorno del mitico modello di Fiat che all’apice della sua carriera è stata fatta fuori con Fiat che ha dovuto rinunciare da un giorno all’altro ad una ampia fetta di mercato e a molte immatricolazioni. Ancora oggi ci si chiede se la decisione presa all’epoca da Olivier Francois e Sergio Marchionne si stata effettivamente giusta o meno.

Il più bel regalo di Natale? Il ritorno della nuova Fiat Punto nella gamma della casa torinese

Al momento sembra difficile almeno nell’immediato il ritorno di una nuova Fiat Punto. Siamo sicuri però che l’auto sarebbe proprio come quella dell’immagini che vi mostriamo in questo articolo, un render di qualche tempo fa che ha immaginato lo stile di una futura Punto con numerosi elementi di design presi in prestito dalla Fiat Grande Panda che come sappiamo rappresenta una sorta di punto di riferimento estetico per la futura gamma di modelli Fiat in arrivo nei prossimi anni tra cui anche la nuova Pandina, la Giga Panda o Pandissima e la Panda Fastback.

La vettura manterrebbe lo stile da hatchback ma allo stesso tempo abbraccerebbe la nuova filosofia estetica di Fiat con i fari pixellati e tutto il resto visto già con la Grande Panda e con i teaser relativi ai prossimi modelli del brand in arrivo nel corso del 2026. I motori sarebbero sicuramente elettrici ma ci sono chance anche per qualche ibrido. La piattaforma sarebbe la stessa smart car impiegata da Grande Panda da Citroen C3, C3 Aircross, Opel Frontera, e dalle future Giga Panda e Grande Panda Fastback.

Con prezzi competitivi come nella tradizione di questa vettura uscita di produzione nel 2018 la nuova Fiat Punto potrebbe dire la sua nel segmento B del mercato delle hatchback dando serio filo da torcere a tutta la concorrenza. Il 2026 ci dirà se ci sono speranza per un suo ritorno in futuro o se dovremo mettere una pieta sopra a questo progetto in maniera definitiva.