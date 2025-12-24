Nuova Lancia Delta: nel 2026 ci diranno che non si fa? Le novità di Natale 2025 su design, motori e prezzi

Nuova Lancia Delta è uno dei tre modelli annunciati per quanto riguarda la futura gamma di Lancia dall’ex numero uno del brand Luca Napolitano. Se la nuova Lancia Ypsilon è già arrivata e la futura top di gamma nuova Lancia Gamma è prossima al debutto a metà del prossimo anno, al momento sembra sempre più in bilico il futuro di questo atteso modello. Originariamente previsto nel 2028 e poi nel 2029 il suo arrivo non sembra essere più così certo. Il nuovo CEO di Lancia Roberta Zerbi ha detto che al momento l’unica certezza per il suo marchio rimane il debutto della nuova Lancia Gamma nella seconda metà del 2026.

Nuova Lancia Delta: il 2026 sarà l’anno in cui scopriremo se si farà o no

Nel corso della stessa intervista la CEO ha anche detto di voler rendere le auto del suo marchio più accessibile e più conosciute dai giovani. Questo ha fatto pensare a più di qualcuno un cambio di strategie con l’addio alla nuova Lancia Delta e l’arrivo di un modello più compatto e dal prezzo più accessibile. Si vocifera di un crossover lungo circa 4,3 metri che potrebbe essere prodotto su piattaforma STLA Small a Pomigliano. Per il momento però sono solo voci.

Al momento della nuova Lancia Delta non si hanno aggiornamenti recenti. Ci rimangono le dichiarazioni dell’ex CEO Napolitano ormai risalenti a più di un anno fa quando disse che la vettura sarebbe stata fedele a se stessa nello stile con un design geometrico, muscolare e sportivo. L’auto avrebbe avuto anche una versione top di gamma HF integrale che secondo alcuni avrebbe riportato Lancia nel massimo campionato rally del mondo.

Advertisement

Per quanto riguarda i motori doveva essere inizialmente solo elettrica poi si è parlato anche del possibile arrivo di qualche versione ibrida. Al momento però sembra essere tutto sospeso e ci rimangono solo i numerosi teaser apparsi sul web da quando si è saputo che una nuova Lancia Delta sarebbe effettivamente tornata. Ogni giorno che passa però cresce la paura tra i fan del marchio di rimanere delusi per l’ennesimo cambiamento di piani di Lancia che nei prossimi anni si gioca una grossa fetta del suo futuro. In casa Stellantis si parla del possibile taglio di alcuni marchi ed ecco che anche il futuro del brand piemontese suscita qualche perplessità tra gli analisti e gli addetti ai lavori che pensano che qualora effettivamente Stellantis decida di tagliare qualche marchio Lancia possa essere in pole position.

Ovviamente in una situazione di così grande incertezza parlare di design, motori o prezzi sembra essere molto difficile. Quanto meno speriamo che il 2026 metta fine a questa agonia e finalmente sapremo se dobbiamo ancora aspettarci un modello di questo tipo oppure no. La verità probabilmente la conosceremo verso la metà del prossimo anno quando Antonio Filosa metterà a punto in maniera definitiva il nuovo piano industriale del gruppo Stellantis. Per il momento tutto rimane in sospeso in attesa di capire come si evolverà la situazione e se le cattive notizie trapelate negli ultimi tempi si riveleranno veritiere o meno nel silenzio generale di Stellantis.