Skoda Epiq Sportline: la nuova versione amplia la gamma elettrica

La nuova Skoda Epiq Sportline amplia la gamma dell’urban crossover della casa ceca, con una declinazione sportiva del modello, a poche settimane dal suo lancio nelle concessionarie italiane.

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Sulla scia dell’ottima accoglienza dei clienti, con oltre 30 mila ordini raccolti in Europa, i vertici aziendali hanno pensato ad un allestimento più “elettrizzante” e dal carattere più muscolare. Questa essenza è annunciata da un design esterno votato al dinamismo.

La nuova versione della Skoda Epiq sarà in consegna nel Belpaese a partire dal primo trimestre 2027. Previste due declinazioni: 40 e 55, sulle quali torneremo più avanti. La Sportline ha l’equipaggiamento di serie più completo della gamma.

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Offre fari LED Matrix, fanali posteriori a LED, Tech Deck face illuminata, sedili sportivi regolabili elettricamente, volante riscaldato a tre razze con palette. Gli accenti neri lucidi sulla carrozzeria completano il look, insieme ai cerchi in lega da 19 pollici, in tinta black. Possibile, in opzione, avere anche quelli da 20 pollici. Entrambe le misure sono offerte con un design esclusivo.

La scelta del tetto a contrasto, di colore nero, aggiunge note di carattere all’aspetto della vettura. Con questi ingredienti viene messo in risalto, sul piano estetico, il carattere più deciso dell’allestimento in esame, che conferisce un’impronta più tonica al SUV elettrico compatto di casa Skoda.

Una Škoda rossa si staglia tra geometrie urbane turchesi e gialle. Design deciso, colore protagonista.

La versione Sportline introduce nella gamma Epiq la calandra anteriore illuminata “Light Band”, che contribuisce insieme ai fari a creare una firma luminosa distintiva: un ulteriore elemento di differenziazione.

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Avevamo accennato alle due versioni in cui viene offerta l’auto: 40 e 55, caratterizzate da potenze differenti. Nella prima variante, la Skoda Epiq Sportline è dotata di una batteria con capacità lorda di 38,5 kWh (37 kWh netti) e promette un’autonomia superiore a 310 chilometri con una singola carica. La potenza massima erogata si fissa a quota 99 kW, con una coppia massima di 267 Nm. La ricarica della batteria dal 10 all’80% richiede 23 minuti.

Sulla Epiq Sportline 55 il quadro prestazionale si fa più incisivo. In questa veste l’auto monta una batteria con capacità lorda di 55 kWh (52 kWh netti) ed eroga una potenza massima di 155 kW e una coppia massima di 290 Nm. Questo consente uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi. L’autonomia può spingersi fino a 440 chilometri con una singola carica. Per il rifornimento energetico della batteria, dal 10 all’80%, ci vogliono 24 minuti.

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Entrambe le Skoda Epic Sportline raggiungono una velocità massima di 160 km/h e offrono frenata rigenerativa, modalità di avanzamento per inerzia (coasting) e l’assistente ECO. Nell’abitacolo c’è un trattamento specifico e diverso dal resto della gamma.

I sedili sono rivestiti in Suedia (materiale soft-touch) ed offrono un maggiore supporto laterale per conducente e passeggero. La pedaliera presenta coperture in acciaio inox. La dotazione di serie dell’auto ceca include inoltre illuminazione ambientale, ricarica wireless per smartphone (potenza massima 15 W) e listelli decorativi sui battitacco.