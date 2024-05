Battista Cinquantacinque, il tributo alla celebre Lancia Florida

Torniamo a parlare di un modello di auto dell’Automobili Pininfarina che è un tributo alla Lancia Florida del 1955 che lo stesso Battista ‘Pinin’ Farina progettò a metà degli anni Cinquanta. Questa vettura, la Battista Cinquantacinque, arriva dopo le versioni ispirate a Batman, la Battista Reversario e il concept della supercar Enigma GT mostrando una grande vitalità della casa automobilistica italo-tedesca.

Dalla Lancia Florida alla Battista Cinquantacinque

La Battista Cinquantacinque è un’hyper GT caratterizzata da un’inconfondibile vernice Blu Savoia Gross che è in contrasto con il Bianco Sestriere Gloss del tetto. Tra gli altri segni distintivi del design della Battista Cinquantacinque troviamo l’alettone posteriore attivo con l’incisione nella parte inferiore della scritta “Cinquantacinque 55” e la targa della portiera del passeggero.

Le prestazioni? Le stesse di ogni Pininfarina Battista. Anche la Battista Cinquantacinque, infatti, prevede quattro motori elettrici indipendenti capaci di erogare 1900 Cv di potenza e 2340 Nm di coppia. Molto potente anche il pacco batteria agli ioni di litio da 120 kWh. Il risultato è un’auto che assicura un’autonomia di 476 km e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 1.86 secondi e una da 0 a 200 km/h in 4.75 secondi.

Dalla Lancia Florida al Futuro di Automobili Pininfarina

Lo sviluppo della Battista Cinquantacinque non è stato fine a sé stesso o un lavoro di “solo” tributo alla storia dell’automobilismo. Come raccontato da Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, la progettazione della Battista Cinquantacinque ha consentito di lavorare sulla creazione del concetto di design PURA Vision, un veicolo che rappresenta la base dei futuri modelli del marchio Automobili Pininfarina.

Uno degli elementi caratteristici del design della PURA Vision sono le porte lounge che si incerniera verso l’alto e, unitamente all’apertura senza montanti e alle porte posteriori incernierate all’indietro, consentono un accesso illimitato e comodo all’abitacolo spazioso di questa 2+2. Il richiamo alla berlina degli anni Cinquanta è evidente non avendo la Lancia Florida il montante B e prevedendo portiere con apertura posteriore.

La Battista Cinquantacinque verrà presentata a Tokyo per il mercato giapponese insieme a SKY GROUP, partner dell’azienda italo-tedesca. La presentazione sarà anche l’occasione per spiegare ai clienti un’esperienza altamente personalizzata per la quale ogni vettura verrà realizzata nell’atelier di Cambiano (Torino) a mano in modo da comunicare la personalità del cliente che l’ha acquistata.