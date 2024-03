Pininfarina Enigma GT: una supercar futuristica a idrogeno per l’anniversario

Pininfarina ha voluto festeggiare così il suo imminente 95° anniversario, con un regalo speciale per gli appassionati: la futuristica Enigma GT supercar 2+2. La concept car promette prestazioni da urlo e un design avveniristico.

Questa supercar oltre a scioccare tutti gli appassionati con le sue linee che sembrano venire dal futuro, rivoluziona il panorama automobilistico con l’utilizzo dell’idrogeno come carburante.

Enigma GT: un sogno futuristico che ‘vola’ su strada, in arrivo nel 2025

Enigma GT la concept car a idrogeno è lunga 458 cm, larga 195 cm e alta 123 cm. L’apertura del tetto a “canopy” dona un’esperienza alla guida open-air a dir poco unica. Il parabrezza si trasforma in un display OLED in grado di proiettare dati e informazioni relative agli Adas (sistema a guida autonoma), mentre la plancia dispone di un display sottile di altissima qualità e un tablet per il controllo del clima. Il volante a forma ottagonale, decisamente innovativo, è dotato di un touchscreen che permette al conducente di controllare e regolare le funzionalità di guida, la musica e la selezione delle marce di guida. Pininfarina ha inoltre affermato che l’abitacolo della Enigma GT è stato studiato per offrire “un’esperienza di gran turismo simile al volo“.

Sotto il cofano batte un potente motore V6 turbo da 2.5 litri che sprigiona 436 cavalli. La propulsione è completa grazie al powertrain elettrico da 268 cavalli posizionato sull’asse anteriore e garantendo così un’autonomia di 700 km con un solo pieno. Il telaio monoscocca in fibra di carbonio riduce il peso a soli 1600 kg, rendendola agile e scattante.

Come si può intuire, la Enigma GT non è solo una supercar, ma una vera e propria esperienza di guida unica. Le sue caratteristiche, permettono al conducente di sentirsi in piena sintonia con il veicolo e con ciò che lo circonda. Il sistema di guida autonoma di livello avanzato è in gradi di garantire sicurezza e comfort durante il viaggio. La semplice connessione degli impianti, intuitiva e regolabile, permette di personalizzare l’auto in base alle proprie esigenze.

La Enigma GT, per ora, è solo un prototipo in fase di sviluppo che rappresenta il costante lavoro verso nuovi orizzonti sempre più reali; arriverà nel 2025. Questa nuova vettura si proietta nel futuro dell’automotive, con l’obiettivo di unire innovazione, tecnologia e sostenibilità.