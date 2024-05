Nuove Batmobile by Pininfarina: due esclusive hypercar ispirate a Bruce Wayne

Automobili Pininfarina ha svelato una collezione esclusiva di veicoli elettrici ispirati al leggendario supereroe Batman. Grazie alla grande collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e Relevance International (agenzia di marketing e comunicazione specializzata nel settore del lusso), ha rivelato un’esclusiva collezione di veicoli elettrici completamente personalizzati, ispirati al famigerato personaggio dei fumetti Bruce Wayne, alias Batman.

Barchetta B95 e GT Battista: due hypercar esclusive ispirate al Cavaliere Oscuro

Ispirati al Cavaliere Oscuro, nascono Gotham e Dark Knight, due versioni assolutamente esclusive dell’hyper Barchetta B95 e dell’hyper GT Battista. Ciascuno degli elementi e dei dettagli di queste vetture è stato curato e pensato con estrema precisione, con l’obiettivo di richiamare l’atmosfera di lusso e di mistero che caratterizza Bruce Wayne. La collaborazione con Warner Bros. ha permesso a Pininfarina di ottenere l’accesso ufficiale al marchio e all’universo di Batman, garantendo un’accurata riproduzione dei dettagli e delle atmosfere tipiche del Cavaliere Oscuro.

Bruce Wayne, il celebre miliardario, a quanto pare non vuole smettere mai di stupire. Infatti, in questa occasione, ha deciso di unire la sua grande passione per veicoli di lusso al suo grande lavoro per la lotta contro il crimine, dando vita a due modelli esclusivi: la Battista Gotham e la B95 Gotham, ispirate al suo alter ego, Batman.

Partendo dalla Battista Gotham, possiamo subito notare che si differenzia per la sua eleganza discreta e raffinata, perfettamente adattabile a Bruce Wayne che adora muoversi in città con stile. Gli interni sono rivestiti in pregiata pelle marrone chiaro con una trapuntatura esclusiva e personalizzata sui pannelli centrali e cuciture in tinta.

Un vero e proprio tocco di classe è dato dal logo della “F” retroilluminato e creato in alluminio anodizzato, spazzolato e lucidato. La carrozzeria si presenta con una fantastica tonalità Argento Vittorio, e si completa con il tetto Goccia in Nero Torino lucido. I cerchi in lega da 20″ all’avantreno e da 21″ al retrotreno presentano una finitura con faccia in Prezioso Evoluzione lucido e canale nero opaco.

Mentre, per chi dovesse preferire uno stile più sportivo, la B95 Gotham è la scelta ideale. Essa infatti, riprende l’eleganza della Battista, ma con un tocco di grinta e decisione in più. I cerchi sono molto simili a quelli della Battista Gotham, ma con la differenza di una finitura bicolore nero opaco e nero lucido. Le pinze dei freni sono Titan e il dado centrale è in alluminio spazzolato anodizzato nero.

Nonostante le differenze estetiche, entrambe le auto condividono un’anima combattiva. Sono dotate di tecnologie all’avanguardia e le specifiche tecniche sono anch’esse condivise. Infatti, sono dotate della medesima batteria agli ioni di litio da 120 kWh, così come della stessa configurazione a quattro motori in grado di erogare fino a 1.900 cavalli.

La collaborazione verrà lanciata sul web e resa nota grazie ad un particolare ed esclusivo evento al quale sarà possibile partecipare solamente tramite invito, il primo theatre concept del suo genere. Durante l’evento, in programma per l’estate del 2024, verrà esposta in anteprima una Battista di Automobili Pininfarina. La collezione di veicoli elettrici ispirati a Batman danno forma ad un sogno che diventa realtà per i collezionisti e gli appassionati di auto e della saga. Un’occasione unica per possedere un pezzo unico che unisce il fascino di un supereroe iconico all’eccellenza automobilistica italiana.

Le nuove auto di Bruce Wayne si presentano come un vero e proprio omaggio al suo personaggio e ai suoi valori che lo contraddistinguono. Sfoggiano l’elegante logo di Wayne Enterprises e ricami inediti sui sedili che richiamano il mondo di Batman. Le Battista Gotham e B95 Gotham sono anche un sogno che diventa realtà per tutti gli appassionati del supereroe oscuro. Le vetture, infatti, rappresentano perfettamente l’eleganza, la potenza e la personalità del personaggio e sono pronte a conquistare le strade di Gotham City.