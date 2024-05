Rolls-Royce Cullinan, il restyling del SUV più lussuoso del mondo

Arriva il restyling anche per il celebre SUV Rolls-Royce Cullinan che prevedendo diverse novità non è stato risparmiato da critiche e polemiche. Questo innanzitutto perché introduce un design con un approccio particolarmente audace.

Le novità della nuova versione della Rolls-Royce Cullinan

La nuova Rolls-Royce Cullinan si presenta con un frontale evidentemente rinnovato che integra fari con luci diurna a LED dalla forma allungata che scendono verso il basso sul paraurti donando alla fascia anteriore un aspetto ancora più imponente. Il controverso restyling – soprattutto perché non convenzionale – prevede l’assenza delle prese sottili d’aria sul paraurti anteriore che ora si configura con una grande superficie piana. Anche le prese d’aria inferiori sono state ridisegnate risultando ora leggermente inclinate. Resta posizionato sotto la tarda il sensore radar particolarmente generoso nelle dimensioni.

La calandra illuminata è frutto della volontà del marchio Rolls-Royce di enfatizzare il design classico e riprendendo lo stile del gruppo BMW. A completare il restyling del design la presenza di cerchi oversize da 23” (una novità assoluta per le Rolls-Royce) realizzati partendo da un unico blocco di alluminio.

La scelta di investire su questo design verticale è, a detta di Rolls-Royce, un richiamo ai grattacieli illuminati delle megalopoli, dove il Rolls-Royce Cullinan è sempre più diffuso.

Negli interni, invece, la disposizione degli elementi è rimasta la medesima, ma c’è comunque qualche novità. C’è il sistema operativo Spirit con tutto l’equipaggiamento dell’infotainment e dei vari servizi connessi. Tra questi l’applicazione Whispers che permette di inviare la propria destinazione al navigatore. Gli schermi sono posizionati all’interno di una fascia invece che va da montante a montante. Qui sono presenti la strumentazione, la sezione dedicata all’infotainment, la teca con l’orologio e Spirit of Ecstasy e l’insieme di forme con la scritta Cullinan retroilluminata composta da 7000 microfori incisi con il laser.

I microfori sono un tratto caratteristico della Rolls-Royce Cullinan considerando che in tutto l’abitacolo se ne possono contare 107mila presenti sul motivo traforato dei sedili. Ampio spazio anche alla personalizzazione con la possibilità di modificare i colori della strumentazione di bordo. In fibre di bamboo, invece, è costruito il rivestimento Duality Twill per la cui realizzazione ci vogliono 20 ore di lavoro, 2.2 milioni di punti cuciti e ben 17km di tramatura complessiva.

Nessuna modifica, invece, per il motore che resta il celebre V12 da 6.75 litri, 571 CV e 850 Nm di coppia che assicura prestazioni tali da permettere alla Rolls-Royce Cullinan di passare da 0 a 100 km/h in soli 5.3”.