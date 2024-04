Pininfarina Battista Reversario, il gemello complementare dell’Anniversario

Uno dei 5 collezionisti che nel 2020 ha acquistato la Pininfarina Battista Anniversario ha commissionato una particolare opera all’atelier dell’Automobili Pininfarina che fosse un esemplare gemello, “inverso” e complementare; da qui il progetto della Pininfarina Battista Reversario.

Personalità e personalizzazione: Pininfarina Battista Reversario

Come ogni modello di automobile che viene prodotto negli stabilimenti di Cambiano (in provincia di Torino) anche la Pininfarina Battista Reversario unisce la personalità del cliente che l’ha commissionata e l’elevata capacità di personalizzazione che l’azienda è in grado di offrire ai propri clienti. Il progetto che ha portato allo sviluppo e alla realizzazione della Pininfarina Battista Reversario, infatti, è stato condotto fianco a fianco con il cliente per un modello realmente unico e impossibile da replicare.

La Pininfarina Battista Reversario si caratterizza innanzitutto per la sua combinazione di colori che è creata per essere l’inverso del tema di design presenza sull’Anniversario e ispirato alla tradizione del marchio Pininfarina. Il corpo inferiore della Reversario è rifinito in Bianco Sestriere lucido con il corpo superiore in Grigio Antonelliano lucido. Elementi in Ionica Blu sono presenti sulla fascia superiore e su tutto il veicolo sono presenti iscrizioni personalizzate. La più significativa è quella della targhetta con il logo Reversario che è presente sia sulla parte inferiore dell’alettone posteriore attivo che “in riflesso” sulle alette laterali in carbonio.

Gli interni della Pininfarina Battista Reversario prevedono sedili Pilota con trapuntatura in Alcantara bianco che contrastano all’interno dell’abitacolo nel quale prevale il colore nero. Nonostante questo sono presenti diversi accenti di colore come il fermo del portabicchieri, le cinture di sicurezza e la cornice centrale del cielo in Blu Ionica.

L’auto italiana per la strada più potente di sempre

La personalizzazione della Pininfarina Battista Reversario si è concentrata sul design esterno e su quello dell’abitacolo mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche del modello da cui trae origine. Anche sulla Reversario, quindi, è presente una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 120 kWh collocata all’interno di un alloggiamento in fibra di carbonio e posta centralmente dietro i sedili per garantire un baricentro basso. La Pininfarina Battista Reversario raggiunge una potenza di picco elevata di 1874 cavalli, una potenza che rende l’Anniversario e, quindi, la Reversario l’auto italiana omologata per la strada più potente.

Quattro motori elettrici indipendenti (ciascuno su ogni ruota) che si combinano con il Full Torque Vectoring per il controllo elettronico della stabilità e un software per il differenziale che consente al conducente di personalizzare l’erogazione di potenza e le risposte di gestione. È poi presente la tecnologia Launch Control che consente di raggiungere un’accelerazione paragonabile a quella delle monoposto della Formula 1: da 0 a 100 km/h in soli 1.86 secondi.