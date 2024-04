Batterie del futuro: CATL verso la produzione di batterie allo stato solido entro il 2027

CATL, il principale produttore cinese di batterie, è fortemente impegnato nella progettazione di batterie e ha annunciato l’ambizioso obiettivo di raggiungere la produzione in piccoli lotti di batterie allo stato solido entro il 2027. Si tratta di un passaggio significativo verso la diffusione di questa tecnologia rivoluzionaria, che garantisce un aumento significativo della densità energetica e della sicurezza delle batterie per veicoli elettrici.

CATL e batterie allo stato solido: avanti verso una nuova era per i veicoli elettrici

In una evoluzione continua della mobilità elettrica, la ricerca di batterie più performanti e sicure è una scommessa costante. In questo contesto, CATL, il principale gigante cinese nella produzione di batterie, intende posizionarsi come pioniere nello sviluppo di una rivoluzionaria soluzione per batterie allo stato solido.

Con l’ambizioso obiettivo di raggiungere la produzione di piccoli lotti entro il 2027, CATL sta aprendo la strada a una nuova era per i veicoli elettrici. Con le batterie allo stato solido si prevede un aumento considerevole della capacità energetica e del livello di sicurezza, offrendo una maggiore distanza percorribile con una singola carica e una vita più lunga.

Ma la produzione in larga misura di batterie allo stato solido rimane una sfida importante, soprattutto dal punto di vista economico. Secondo Wu Kai, scienziato capo del CATL, la tecnologia è al momento al livello 4 su una scala di grado di sviluppo da 1 a 9, che mira a raggiungere il livello 7-8 entro il 2027. Ciò consentirebbe la produzione di piccoli lotti, ma la produzione in grande serie necessita di ulteriori progressi al fine di renderla economicamente fattibile.

Wu Kai, the chief scientist of CATL, recently spoke at the China International Battery Fair (#CIBF2024). He stated that CATL's current level of #technology and manufacturing maturity, rated on a scale of 1-9, is at level 4 in their all-solid-state #battery research and… pic.twitter.com/mzXD6Teao9 — GreenergyDaily (@ChnGreenEnergy) April 28, 2024

Nonostante le sfide, CATL rimane fiduciosa nel potenziale delle batterie allo stato solido e sta investendo molto in ricerca e sviluppo. L’azienda ha già accumulato più di un decennio di esperienza nel settore e ha formato un team di ricerca e sviluppo dedicato di quasi 1.000 persone.

Benefici e criticità delle batterie allo stato solido

Più chiaramente, per fare un confronto, le batterie allo stato solido offrono diversi vantaggi rispetto alle tradizionali batterie al litio liquido, quali una maggiore densità di energia e una più lunga durata. Di fatto, le batterie allo stato solido possono immagazzinare più energia nello stesso volume, il che significa che i veicoli elettrici possono percorrere distanze maggiori con una singola carica e durare più a lungo delle batterie al litio liquido. In aggiunta, rispetto alle batterie al litio liquido, le batterie allo stato solido sono meno soggette a incendi ed esplosioni, risultando pertanto più sicure.

Tuttavia, le batterie allo stato solido presentano anche delle difficoltà legate alla produzione. Infatti, il processo di fabbricazione delle batterie allo stato solido è complesso, perché necessita di tecnologie avanzate e, soprattutto, presenta costi elevati.

Ouyang Minggao, membro dell’Accademia delle Scienze cinese, sostiene che la quota di mercato dell’1% è una soglia importante per la tecnologia automobilistica. Riuscire a raggiungere questa quota con le batterie allo stato solido significherebbe realizzare un importante passo avanti nella loro adozione su larga scala. Tuttavia, Ouyang ritiene che ci vorranno almeno 20-30 anni prima che le batterie allo stato solido raggiungano una quota di mercato del 50%.

C’è da dire che CATL è un’azienda all’avanguardia nello sviluppo delle batterie allo stato solido; il suo obiettivo di produrre piccoli lotti entro il 2027 rappresenta un fattore rivoluzionario importante. A dispetto delle sfide CATL gode di un’ottima posizione per svolgere un ruolo chiave in questo processo e le batterie allo stato solido hanno tutto il potenziale per rivoluzionare l’industria dei veicoli elettrici.