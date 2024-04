Chery Tiggo 4 Pro, dobbiamo prendere ispirazione dalla Cina?

Nel panorama dei SUV compatti, il Chery Tiggo 4 Pro piomba come una proposta molto convincente proprio perché offre un connubio interessante di stile e sostanza. Chery, uno dei marchi asiatici più affermati nel panorama automobilistico globale, si vuole posizionare all’avanguardia nel segmento dei SUV e lo fa con un veicolo davvero sorprendente.

Il Tiggo 4 Pro è un concentrato di design e innovazione in un “pacchetto” conveniente che l’aziende cinese sta portando anche in mercati emergenti e importanti, come ad esempio quello della Malesia. La carrozzeria del Tiggo 4 Pro punta a sottolineare le proporzioni slanciate, una linea capace di donare maggiore dinamismo al SUV compatto. Il frontale è dominato da un’ampia griglia impreziosita da dettagli cromati, i fari a LED affilati, regolabili elettronicamente, completano il profilo anteriore con un tocco di modernità.

Salendo a bordo del Tiggo 4 Pro ci si ritrova immersi in un mondo di comfort e tecnologia all’avanguardia. L”atmosfera sembra quella di un’auto decisamente premium, con materiali morbidi al tatto ed eleganti accenti rossi che impreziosiscono i sedili. Ogni dettaglio è studiato per garantire praticità e funzionalità, dai vani portaoggetti posizionati saggiamente al caricabatterie wireless per smartphone vicino alla leva del cambio. Il sedile del conducente è regolabile elettricamente e il piantone dello sterzo è inclinabile e telescopico, ideale per ogni corporatura.

L’ampio spazio per le gambe e per la testa garantisce un viaggio confortevole a quattro adulti (il Tiggo 4 Pro è lungo 4,2 metri e largo 1,8 metri). Il quadro strumenti digitale, con il display che cambia colore in base alla modalità di guida selezionata, aggiunge un tocco originale all’abitacolo, capace con pochi elementi di avere da subito grande impatto sui passeggeri.

Tra le dotazioni, anche la telecamera per la retromarcia a 360 gradi, i sensori di parcheggio posteriori, il cruise control, il tetto apribile panoramico, il climatizzatore bizona e il display touchscreen da 10,25 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

Sotto il cofano del Chery Tiggo 4 Pro si nasconde un propulsore a benzina a quattro cilindri turbocompresso da 1,5 litri che eroga una potenza di 147 cavalli. Con soli 9,5 secondi nell’accelerazione da 0 a 100 km/h, Tiggo 4 Pro mette in campo un’accelerazione soddisfacente. Nei mercati dove è presente (ma faremo riferimento a quello Statunitense come riferimento) è in vendita a partire da 24mila dollari. Una cifra molto interessante per il segmento a cui appartiene. La maggior parte delle proposte europee si aggirano intorno ai 30mila euro, per non parlare di ibridi ed elettrici.