Autonomia dei veicoli elettrici alla prova del freddo, le soluzioni emergenti

Una ricerca americana condotta dal Testing Hub di “Car and Driver” ha mostrato un’analisi approfondita dell’impatto del clima freddo sull’autonomia dei veicoli elettrici. Il caso studio si è basato su un Rivian R1T e i risultati sono discordanti rispetto alle stime del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.

Se per il DOE l’autonomia dei veicoli elettrici può diminuire del 41% a temperature sotto lo zero, i test del team hanno rilevato un calo ben più basso che si attesta al 27% nel mondo reale. L’R1T ha percorso 190 miglia a 12 gradi contro le 250 miglia a 42 gradi.

Il team di ricerca ha sottolineato diversi fattori che influenzano l’efficienza dei veicoli elettrici in condizioni di freddo anche molto rigido. Le temperature molto basse durante l’inverno scorso hanno avuto un impatto significativo sull’efficienza di un mezzo come il Rivian.

Il Rivian R1T, un veicolo pesante oltre tre tonnellate, è stato sottoposto a test rigorosi su una distanza di 32mila chilometri di percorrenza. Come anticipato, si è mostrata una riduzione dell’autonomia del 27%. I test sono stati condotti senza accessori attivati aggiuntivi. Si evidenzia, però, il ruolo decisivo del riscaldatore resistivo dell’R1T per il mantenimento della temperatura dell’abitacolo. Inoltre, basandosi sui dati raccolti, si sottolinea come il passaggio a una pompa di calore più efficiente nei futuri modelli Rivian possa migliorare ulteriormente l’efficienza termica.

A conclusione della ricerca, pare che l’impatto del freddo potrebbe non essere così drastico come si pensava prima. Non c’è dubbio, quindi, che tale ricerca del team offre spunti di riflessione per l’industria automobilistica e per la scelta negli acquisti da parte dei consumatori. Mentre la tecnologia dei veicoli elettrici continua ad evolversi, resta di fondamentale importanza comprendere le sfide e le soluzioni, anche quelle riguardanti il clima. Bisogna garantire un’esperienza di guida efficiente e affidabile in tutte le condizioni che si possono affrontare con il proprio veicolo elettrico.