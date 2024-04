Salone dell’Auto a Pechino, quali sono i pilastri del settore per la Cina

Il Salone dell’Auto a Pechino del 2024, evento in corso fino al 4 maggio, rappresenta plasticamente uno show del futuro dell’automobile. Sono tre le filosofie dominanti: connettività, elettrificazione e personalizzazione. Le declinazioni di questi principi mostrano l’idea cinese di automobile e, neanche a dirlo, di dominio del settore dell’automotive.

Presenti 117 nuovi modelli che sfilano sul palcoscenico del salone di Pechino, dai concept futuristici alle novità più concrete e accessibili. Tra le sorprese più interessanti, notizia principale a proposito di mercato automobilistico, l’ingresso di Xiaomi, colosso degli smartphone, con la sua SU7 elettrica. Sono già oltre 75.000 gli ordini raccolti in solo quattro settimane dal lancio, testimoniando come il mercato cinese sia vivo e propositivo. Ma su cosa si basa l’auto del futuro secondo Pechino?

Connettività, quel valore per cui l’auto può diventare parte di un mondo interconnesso in cui convivere insieme alla tecnologie “addosso”. La rivoluzione dell’auto, infatti, risiederebbe nei sistemi di integrazione. Le aziende tech vogliono integrare sempre di più l’auto all’interno di un ecosistema digitale che connetta la vita dei clienti attraverso tutti i loro dispositivi, smartphone, laptop, TV e, appunto, l’automobile.

L’auto come spazio da vivere, sarebbe la filosofia seguita da Xiaomi che punta a creare un “terzo spazio” all’interno dell’auto, un ambiente dove lavorare o rilassarsi. Il Mix di Zeekr, un SUV elettrico, invece, trasforma gli interni in un vero e proprio salottino. Sedili girevoli, tavolino e un prezzo abbastanza contenuto di circa 30 mila dollari.

Ancora protagonisti, nonostante l’ascesa dell’elettrico, i motori a benzina in un approccio ibrido non sono ancora destinati a scomparire. Chery, il più grande esportatore cinese di auto, ha ribadito il proprio impegno nello sviluppo di auto a benzina, veicoli elettrici e ibridi. Al salone pechinese emerge l’EXEED Yaoguang C-DM, un SUV ibrido che rappresenta un’interessante opzione di guida ecologica a ottime prestazioni. Nel settore delle auto che puntano direttamente alla guida ecologica, BYD, marchio già conosciuto per le sue batterie e le sue auto a basso costo, ha anche inaugurato l’attacco alla “fascia alta” con il marchio Yangwang.

Volvo, marchio svedese ora gestito dalla cinese Geely, propone a Pechino una risposta all’eccesso di tecnologia presente in molte auto con l’EX30. Il SUV elettrico si distingue per la facilità d’uso, con un sofisticato sistema audio e uno schermo tablet intuitivo. Si posizione in quel segmento accessibile per un’ampia fetta di pubblico, al di sotto dei 30mila euro.

Il Salone Auto di Pechino 2024 dà grande risalto anche alla personalizzazione. Sempre più optional e accessori per dare ai clienti la possibilità di creare un’auto che rispecchi i loro gusti e le loro esigenze. E quindi, illuminazione interna, sedili e persino il suono del clacson tra le modifiche possibili proposte.