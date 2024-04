Sicurezza stradale: tutti gli ADAS obbligatori dal 2024

Mentre imperversano le polemiche sulle possibili conseguenze delle modifiche al Codice della Strada c’è una data a cui fare riferimento ed è quella del 7 luglio 2024. Quel giorno, infatti, come previsto dal Regolamento UE 2019/2144 tutti i veicoli dovranno prevedere obbligatoriamente una serie di sistemi di assistenza alla guida (ADAS).

Obiettivo dell’Unione Europea è quello di puntare sulla sicurezza stradale riducendo in questo modo il numero di incidenti che ogni anno sulle strade di tutto il continente interessano sia le auto e i loro passeggeri, ma anche i pedoni e gli altri utenti della strada.

wireless communication of vehicles and signals, pedestrians, traffic monitoring system

La particolarità del Regolamento UE è che si applica non solo ai modelli di nuova omologazione, ma anche a quelli già presenti nei listini. Prima di cambiare auto, quindi, attenzione che questa sia dotata degli ADAS che da luglio 2024 diventeranno obbligatori. Scopriamo quali sono.

Gli ADAS obbligatori in Europa da luglio 2024

Il primo ADAS considerato obbligatorio è l’ISA, l’Intelligent Speed Assistant, ovvero il sistema che avvisa il conducente del veicolo che sta superando i limiti di velocità. Questo sistema deve essere indipendente e funzionante ogni volta che si accende il veicolo e prevede l’utilizzo sia di segnali visivi che di segnali acustici.

Anche il Registratore di Dati di Evento (la nota Scatola Nera) sarà obbligatorio sulle nuove auto. È il dispositivo che, nel rispetto della privacy, registra una serie di dati e parametri prima, durante e dopo un sinistro per una corretta gestione degli incidenti da parte delle compagnie assicurative.

Sarà obbligatoria anche l’interfaccia per Dispositivi Alcolock grazie ai quali l’automobile non potrà essere messa in moto se verrà rilevato un tasso alcolemico del conducente superiore a quello consentito dalla legge.

Dal 7 luglio 2024 diventeranno obbligatori su tutte le auto anche i dispositivi di segnalazione di arresto di emergenza e quello di disattenzione e stanchezza del conducente. Il primo prevede l’attivazione delle luci di stop lampeggianti in caso di frenate brusche così da segnalare agli altri utenti della strada una situazione di pericolo. Il sistema di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, invece, monitora il conducente emettendo avvisi che lo stimolino ad adottare una guida più attenta o a fermarsi e prendersi una pausa.

Gli ultimi ADAS che diventeranno obbligatori in materia di sicurezza stradale sono il Lane Keeping Assist, la frenata automatica di emergenza e il rilevamento in retromarcia. Il mantenimento della corsia è quel sistema di sicurezza che corregge la traiettoria dell’auto quando rileva automaticamente una deviazione involontaria. La frenata automatica di emergenza è il sistema che si occupa di intervenire automaticamente frenando l’auto in modo da evitare collisioni o ridurne l’impatto. Infine il rilevamento in retromarcia è quel sistema che, tramite telecamere o sensori, avvisa il conducente della presenza di ostacoli o persone nel raggio di manovra durante la retromarcia.