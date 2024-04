Smart, svelato a Pechino il futuro hi-tech: ecco il Concept #5

Per chi non fosse abbastanza aggiornato, Smart GmbH, in parole povere, è una collaborazione tra la casa automobilistica cinese Geely e Mercedes, nata nel 2019. La proprietà di Smart, infatti, è condivisa e in questo sodalizio, Mercedes-Benz si occupa del design, mentre Geely gestisce ingegneria e produzione in serie. E cosa poteva giungere da un’accoppiata simile?

Il connubio ha dato vita a modelli come la Citycar #1 e la Compact #3, progetti interessanti, seguiti adesso dall’arrivo di una Smart di serie più ampia, prevista per la fine del 2024. Il futuro del marchio è stato svelato a Pechino al Salone dell’Auto 2024 con la Concept #5, una nuova proposta si estende per 4.7 m da paraurti a paraurti. Si tratta di una Smart “atipica”.

Si posizione come SUV premium di medie dimensioni, e trae libera ispirazione dal SUV EQB. Più grande, più versatile e dalle dimensioni di un crossover Mercedes, la Concept #5 vanta una disposizione interna a quattro posti, con la possibilità di un’opzione a tre file data la sua ampia distanza tra gli assi. Trazione integrale e robusti pneumatici fuoristrada sono d’obbligo, e il design esprime un linguaggio tutto nuovo per il marchio.

La Smart Concept #5 si apre a uno stile di vita all’aria aperta, rigorosamente a emissioni zero. Silhouette squadrata, portapacchi, barra luminosa sul tetto, piastre paramotore anteriori e posteriori e il gradino per facilitare l’accesso al tetto. Ha tutto ciò che può farci pensare che si tratti di un “vero” veicolo fuoristrada, ma non lo è: vuole accostarsi a modelli come Jeep Wrangler Rubicon, Ford Bronco ma ha un’anima più “moderata”.

Questa Smart si presenta con abitacolo hi-tech e sicuro. Ci sono ben tre schermi alimentati da un microprocessore AMD Ryzen serie V2000, oltre a nuove soluzioni per gli airbag ai sedili anteriori. C’è anche un altoparlante portatile nella console centrale e funzionalità di ricarica ultraveloce.