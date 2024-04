Defender “fuoriesce” da Land Rover e svela il suo primo fuoristrada

Defender è diventato un marchio indipendente e ha deciso di presentare il suo primo modello. Da semplice “linea” di mamma Land Rover, è oggi sotto la supervisione di JLR (Jaguar Land Rover). Il primo nuovo SUV dopo l’indipendenza raggiunta è l’Octa, e sarà sul mercato a partire da luglio 2024.

Dopo aver visto solo alcune anteprime di sfuggita, finalmente emergono immagini della silhouette completa dell’Octa, svelando un design, come prevedibile, imponente. L’auto si fa notare per la sua altezza e la sua larghezza, con una griglia anteriore più grande, prese d’aria supplementari nel paraurti e un muso molto alto. Ampi passaruota ospitano pneumatici più larghi e specifici per percorsi off-road. A completare il look robusto Defender, ganci di traino rossi e robuste piastre di protezione nella parte inferiore.

L’Octa nasce per affrontare qualsiasi sfida fuoristrada. Dotata del sistema di sospensioni 6D Dynamics, questa Defender garantisce stabilità e controllo anche sui terreni molto impegnativi. Gli ingegneri Land Rover l’hanno messa alla prova in contesti estremi, dai deserti di Dubai ai percorsi fuoristrada di Moab. Ma le prestazioni non sono notevoli solo in un contesto da fuoristrada. Il potente motore V8 biturbo garantisce prestazioni elevate anche su strade normali, mentre il sistema 6D Dynamics ottimizza le prestazioni su asfalto.

I prototipi sono stati testati anche sulla mitica pista del Nürburgring in Germania, dimostrando la loro versatilità. L’inizio, inoltre, si prevede scoppiettante data l’edizione limitata per garantire un debutto esclusivo. L’Octa, infatti, verrà ufficialmente presentata il 3 luglio 2024, e un gruppo selezionato di clienti avrà la possibilità di ordinarla in anteprima. Solo un numero limitato di unità sarà disponibile nel primo anno, quindi accaparrarsi un esemplare potrebbe essere un’impresa ardua.

Questa Defender Octa rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo per il marchio fuoriuscito da Land Rover, e staremo a vedere come proverà a farsi notare nel mercato con i suoi SUV potenti, versatili e dal design inconfondibile. Da sempre votati alle avventure e alle prestazioni elevate, Land Rover e, quindi, Defender, adesso punta forte su questo esordio di una gamma di fuoristrada.