Quadrifoglio con cuore Maserati per le future Giulia e Stelvio?

Si moltiplicano le indiscrezioni sulle future Alfa Romeo Giulia e Stelvio che come sappiamo sono in ritardo e prima del 2028 difficilmente arriveranno sul mercato anche se una prima anteprima del SUV di segmento D nella versione top di gamma Quadrifoglio non è da escludere entro fine anno o al massimo l’anno prossimo per dare una sorta di contentino a tutti coloro i quali stanno aspettando con ansia il suo debutto.

Il cuore Maserati nelle future Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio per stupire il mondo intero

A proposito delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia Quadrifoglio, come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi l’attesa potrebbe però portare con se belle novità nel senso che le auto che in un primo momento dovevano essere solo elettriche saranno invece quasi sicuramente ibride. Negli ultimi giorni sembra prendere quota la possibilità che le future Giulia e Stelvio Quadrifoglio possano avere un cuore Maserati nel senso che molto probabilmente avranno il motore V6 Nettuno non si sa se da solo o con qualche forma di ibridazione.

Attualmente, le versioni Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono equipaggiate con un motore V6 biturbo da 2,9 litri che sviluppa 510 cavalli. Tuttavia, con l’introduzione del motore Nettuno, la potenza salirebbe a ben 630 cavalli, rendendo queste Alfa Romeo ancora più appetibili per gli appassionati più esigenti. Questo propulsore, infatti, rappresenterebbe il più potente mai offerto da Stellantis nella sua gamma. Una domanda importante riguarda la possibilità di installare il motore della Maserati MC20 sulla nuova Stelvio.

Considerando che l’architettura STLA Large è progettata per supportare anche motori V8 americani, come quelli previsti per la Dodge Charger, è plausibile pensare che possa ospitare senza problemi anche il V6 Nettuno di Maserati, aprendo così la strada a una nuova generazione di modelli ad alte prestazioni firmati Alfa Romeo. Vedremo dunque se davvero le cose andranno così. Presto, come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo, Santo Ficili svelerà il nuovo piano di rilancio di Alfa Romeo e sapremo tutto.