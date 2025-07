Se un V8 Ferrari sta su due ruote: ecco la HF355, forse la moto più estrema mai creata

Nel mondo delle moto custom di fascia alta, pochi nomi brillano come quello di Maxwell Hazan. Dal 2012, questo artigiano e designer americano ha ridefinito l’idea stessa di personalizzazione motociclistica, creando a mano modelli che sembrano usciti da una galleria d’arte tanto quanto da un paddock di gara.

Le sue creazioni, intrise di estetica vintage e spirito senza tempo, sono vere e proprie sculture su due ruote, rifinite con una cura maniacale per i dettagli. Non sorprende che i suoi esemplari esclusivi, con prezzi che superano anche i 125.000 dollari, siano entrati nelle collezioni di personaggi come Jason Momoa o del compianto collezionista Bobby Haas.

Hazan non si è mai accontentato della semplice bellezza. La sua arte fonde stile, prestazioni estreme e un’ingegneria fuori dagli schemi. E il suo ultimo progetto, la Hazan HF355, è la prova definitiva di questa filosofia.

La HF355 è una moto fatta a mano attorno a un motore Ferrari V8 da 3,5 litri, lo stesso cuore pulsante della leggendaria Ferrari F355 degli anni Novanta. Un propulsore capace di erogare 375 cavalli, progettato per spingere una supercar a quasi 300 km/h, ora montato su una moto che pesa meno di 230 kg.

Siamo davanti a un esperimento ad altissimo tasso di adrenalina, dove la potenza pura incontra l’artigianato più raffinato. Ogni componente è stato modellato da Hazan, dalla carrozzeria ribassata al serbatoio dell’olio, fino al telaio su misura. L’impianto di scarico firmato SC Project, le forcelle rovesciate, il manubrio racing e il pneumatico slick posteriore confermano l’approccio radicale di questo progetto, condiviso in anteprima sui social dell’artista meccanico.

Attualmente in fase di mappatura elettronica e collaudo dinamico, la HF355 è quasi pronta a ruggire. Mancano solo dettagli come la strumentazione e gli ultimi affinamenti ergonomici. Ma l’anima di questa moto, fatta di rombo Ferrari e design su misura, è già viva.