Tesla presenta una nuova variante della Model 3 con più autonomia

Dopo la presentazione della Model Y L a sei posti, Tesla raddoppia con una nuova variante della Model 3, pensata per spingersi ancora più in là in termini di autonomia. Registrata ufficialmente presso il Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione (MIIT) in Cina, la berlina prende il nome di Model 3+.

Advertisement

Tesla Model 3+: nuova versione con oltre 800 km di autonomia in arrivo a settembre

La nuova versione adotta una configurazione a trazione posteriore con motore singolo e monta una batteria NMC (nichel-manganese-cobalto) fornita da LG, la stessa utilizzata finora solo sulle versioni Long Range e Performance a trazione integrale. Più costosa delle batterie LFP di CATL, è però in grado di offrire un’autonomia decisamente maggiore.

Advertisement

La gamma parte dalla base RWD con batteria LFP e 534 km CLTC, passando per la Long Range da 753 km. La Model 3+ andrà ancora oltre. Secondo le prime indiscrezioni dovrebbe superare gli 800 km di autonomia, anche se al momento Tesla non ha ancora ufficializzato i dati.

Il debutto commerciale, inizialmente solo in Cina, è previsto per settembre, in concomitanza con il lancio della Model Y L. Una mossa con cui Tesla punta a recuperare quote di mercato in Cina, messe a rischio dalla crescente concorrenza locale e dal calo d’interesse verso i modelli attuali.

Intanto proseguono i lavori sulla futura Model Q, il veicolo compatto e accessibile che dovrebbe debuttare entro la fine del 2025. Il prezzo stimato si aggirerà intorno ai 30.000 euro e il design sarà ispirato a una versione ridotta della Model Y. La produzione era inizialmente prevista per la prima metà del 2025, ma al momento non ci sono aggiornamenti in merito.