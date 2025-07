Fiat Grande Panda: 300.000 unità all’anno, ecco i tre stabilimenti scelti per la sua produzione

Fiat Grande Panda sarà un’auto globale venduta non solo in Europa ma anche in Africa, Medio Oriente e Sud America. Saranno tre gli stabilimenti ad ospitare la produzione del nuovo modello su base smart car di Stellantis. Il primo lo conosciamo già ed è quello di Kragujevac in Serbia da dove provengono le unità che stanno arrivando in Europa Italia compresa. Il secondo è quello di Orano in Algeria su cui di recente Stellantis ha effettuato un maxi investimento. Le unità prodotte in quella fabbrica saranno vendute nel continente africano.

Dopo Kragujevac in Serbia anche Orano in Algeria e Betim in Brasile produrranno Fiat Grande Panda

La decisione di investire in Algeria arriva in un momento delicato per Fiat. Lo stabilimento di Kragujevac, in Serbia, sta affrontando rallentamenti legati a questioni burocratiche, tra cui problemi con i visti per i tecnici italiani. In questo scenario, la nuova fabbrica di Orano rappresenta una soluzione strategica per sostenere la produzione, soprattutto vista la crescente domanda per le versioni ibride ed elettriche della nuova Fiat Grande Panda, già molto apprezzate a livello internazionale. Il progetto si inserisce in un quadro di relazioni bilaterali in crescita tra Italia e Algeria, con l’obiettivo condiviso di rafforzare la cooperazione industriale e tecnologica.

Infine Fiat Grande Panda sarà prodotta anche in Brasile nello stabilimento di Betim per essere esportata in tutto il Sud America. Li l’auto però quasi certamente avrà un nome diverso e si dovrebbe chiamare nuova Fiat Argo. Il suo arrivo in quel paese però non avverrà prima della fine del prossimo anno. Quando finalmente la vettura sarà presente in tutti questi continenti l’obiettivo sarà quello di produrne e venderne circa 300 mila unità all’anno. Un dato ambizioso ma sicuramente raggiungibile per il nuovo modello di Fiat che come sappiamo darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui seguiranno la nuova Fiat Giga Panda e la Panda Fastback.