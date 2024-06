Auto elettriche, troppo rapida la svalutazione dell’usato

L’auto elettrica non è certo nel suo momento florido, e chissà quando lo sarà davvero. Molti indicatori lo confermano, a partire dai dati sulle vendite di nuovi veicoli fino ai continui cambi strategici nell’avventura verso l’elettrificazione dei produttori. Si arriva anche a osservare l’eliminazione degli incentivi per l’acquisto. Un dato però è allarmante: il valore straordinariamente basso dell’usato dopo poco tempo delle auto elettriche.

Un’analisi del portale specializzato iSeeCars ha rivelato che i prezzi delle auto elettriche usate calano più rapidamente rispetto ai veicoli a combustione e ibridi. Le auto elettriche, quindi, si deprezzano più velocemente, più di quanto si aspettassero molti. La società di noleggio Hertz ne sa qualcosa, avendo venduto in fretta e furia migliaia di auto elettriche acquistate qualche anno fa a prezzi molto inferiori alle previsioni.

“Abbiamo osservato una diminuzione dei prezzi delle auto elettriche del 30% – 40% da giugno dello scorso anno, mentre il prezzo medio delle auto a benzina è sceso solo del 3% – 7% nello stesso periodo,” afferma Karl Brauer, analista di iSeeCars. “Sebbene il calo dei prezzi delle auto elettriche usate sia impressionante, è ancor più preoccupante che non ci siano segnali di stabilizzazione,” aggiunge Brauer. “Prima o poi i prezzi delle auto elettriche usate dovranno toccare il fondo, ma non sembra che siamo ancora a quel punto.”

Nello studio sul prezzo medio delle auto a emissioni zero usate, si legge come sia precipitato in meno di un anno, ma quello delle auto a combustione è rimasto stabile. Uno degli esempi citati dallo studio è il confronto tra il valore della BMW Serie 3 e quello della Tesla Model 3 usata. Nel giugno 2023, l’auto elettrica aveva un prezzo medio di 2.635 dollari superiore a quello della BMW, ma nel maggio 2024 la situazione si è invertita e la Model 3 aveva un prezzo medio di 4.806 dollari inferiore a quello della BMW. Un dato impressionante e allarmante allo stesso tempo.

Un altro esempio vede a confronto la BMW X3 e la Tesla Model Y. La Tesla costava 4.570 dollari in più rispetto alla BMW prima di finire sotto in un anno. “Con tanti veicoli elettrici che sono entrati nel mercato delle auto nuove negli ultimi anni e che ora si riversano sul mercato dell’usato, si crea una situazione di eccesso di offerta. Senza grandi aumenti della domanda di veicoli elettrici, i prezzi dell’usato probabilmente continueranno a crollare,” conclude Brauer.