Una “copia” della Rolls-Royce, il regalo di Putin al dittatore coreano

Recentemente ha avuto luogo un incontro tra due grandi alleati, un meeting basato sulla comune volontà, affermata e dichiarata, di mettersi contro l’imperialismo occidentale. Vladimir Putin e Kim Jong-un, rispettivamente i leader di Russia e Corea del Nord, si sono impegnati a rafforzare l’alleanza tra i due Paesi, opponendosi ai “decenni di imperialismo americano”. Il presidente russo Putin, in tale occasione, ha donato al leader nordcoreano una lussuosa Aurus Senat Limousine L700, ammiraglia della produzione russa.

Il veicolo dato in dono da Vladimir Putin, lungo 6,6 metri, è dotato di un motore ibrido da 598 CV e richiama il design delle limousine sovietiche ZIL. Nonostante sia di origine russa, l’auto è frutto di una stretta collaborazione con l’Occidente, proprio con quel mondo con cui è in atto uno scontro su più fronti.

Il motore è stato sviluppato insieme a Porsche Engineering, mentre diverse componenti provengono da aziende del Nord Italia. Inevitabile notare come, fra tradizione e innovazione, la limousine sia un vero gioiello su strada, perfetto per un capo di Stato. La collaborazione con il marchio di Stoccarda è motivo di orgoglio per la Russia. Lo sappiamo, le relazioni tese tra la Putin e l’Unione Europea sono palesi, evidentemente turbolente, ma il know-how tecnico e ingegneristico di Porsche resta determinante.

L’esperienza tedesca rende la Aurus Senat un simbolo di eccellenza. Neanche a dirlo, si tratta di un veicolo per quella clientela esigente e disposta a investire una cifra notevole. La Aurus Senat Limousine L700, con un prezzo di circa 200.000 euro, si posiziona nel segmento di mercato in cui troviamo anche auto come Bentley e Rolls-Royce.

Le linee classiche e senza tempo la rendono un’alternativa alle grandi ammiraglie britanniche, anche se la competizione commerciale resta aperta. Lanciata nel 2018, la serie Kortež, di cui fa parte la Senat, include anche una berlina, un minivan e un fuoristrada. Presentata al Salone di Mosca nel settembre dello stesso anno, la Aurus Senat è stata esportata in Medio Oriente e Cina.

La limousine donata da Putin al dittatore coreano mette in mostra le capacità di Aurus di competere su scala internazionale. Questa nuova super ammiraglia va ad arricchire il già prestigioso parco auto di Kim Jong-un, che comprende una Maybach, una Lexus, una Rolls-Royce e numerose Mercedes blindate. Si dice che abbia anche una Ferrari appartenuta al padre, Kim Jong-il, sebbene la casa di Maranello non sia così disponibile in quanto a politiche di vendita.