Alimentare un’auto con i rifiuti? Ecco il progetto della Bertone GB110

Quando si annuncia una nuova supercar si è soliti concentrarsi sulle prestazioni (velocità massima, accelerazione, caratteristiche del motore, eccetera) e sull’efficienza; per la Bertone GB110 c’è anche altro. Presentata durante l’ultima edizione del Top Marques Monaco la Bertone GB110 è caratterizzata da una grande impronta ecologica: è infatti alimentata con un carburante rinnovabile proveniente da policarbonati.

Design, prestazioni e alimentazione della Bertone GB110

Celebrando il 110° anniversario dell’azienda la Bertone GB110 è la prima supercar alimentata da rifiuti plastici. Grazie alla collaborazione con Select Fuel, infatti, Bertone ha sviluppato il brevetto per una tecnologia con la quale convertire i policarbonati in carburante rinnovabile.

Crediamo che la lotta all’inquinamento richieda diverse soluzioni che sfruttino diverse tecnologie. I rifiuti di plastica devono essere trattati come una risorsa preziosa. [Jean-Franck Ricci – CEO di Bertone]

Esteticamente la Bertone GB110 si caratterizza per la sintesi del design di tutte le auto realizzate dall’azienda nel corso della sua storia. Tra queste ci sono la Fiat X1/9 e le Lamborghini Countach e Miura, l’Alfa Romeo B.A.T. e la Lancia Stratos Zero. Gli interni, invece, sono orientati allo stile minimal che va a contrasto con gli esterni molto più aggressivi e decisi. L’abitacolo prevede una console centrale molto grande che divide i due sedili di questa due posti. La disposizione richiama quella della celebre Corvette C8. È presente un display per l’infotainment e una serie di tasti fisici sui lati del volante.

In termini di prestazioni la Bertone GB110 prevede l’utilizzo del motore V10 da 5,2 litri sovralimentato da due turbo che eroga 1110 CV di potenza e 1100 Nm di coppia. La supercar può raggiungere una velocità massima superiori ai 380 km/h con un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 2,79 secondi e una da 0 a 200 km/h di 6,79 secondi. L’elevata potenza della vettura è gestita dal cambio a doppia frizione e sette rapporti che distribuisce la potenza sulle ruote.