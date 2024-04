Le auto elettriche più vendute in Italia nel 2024: Tesla primeggia

Le auto elettriche in Italia stentano a “sfondare” e, rispetto ai grandi mercati europei, la quota di mercato di questa tecnologia nel nostro Paese è ancora molto bassa: intorno al 4%. I motivi sono molteplici: dai costi ancora troppo alti rispetto alle auto con motore a combustione, passando per le colonnine dedicate alla ricarica delle batterie non funzionanti. Nonostante ciò, ci sono automobilisti che credono nel progresso e puntano su questa tecnologia relativamente nuova. Quindi, quali sono le auto elettriche più vendute in Italia nel 2024?

La classifica delle auto elettriche più vendute in Italia nel primo trimestre del 2024

Di recente abbiamo scoperto che la Tesla Model Y è l’auto elettrica (e non solo) più venduta al mondo nel 2024 nel primo trimestre del 2024. Il SUV della casa automobilistica di Elon Musk è anche l’auto elettrica più venduta in Italia con 2.345 immatricolazioni nei primi tre mesi di questo 2024. Ricordiamo che questo modello parte da 42.690 euro e garantisce un’autonomia di 455 km, grazie alla sua batteria da 50,4 kWh. Tuttavia, da poche settimane è disponibile in Europa anche la nuova versione Long Range, che promette ben 600 km di autonomia.

Al secondo posto della classifica troviamo ancora una Tesla, ovvero la Model 3. Con 1.279 immatricolazioni, la berlina della casa automobilistica statunitense ha un prezzo in Italia di 42.490 euro e vanta un’autonomia di 513 km grazie ad una batteria da 60 kWh. Sul gradino più basso del podio troviamo invece la Jeep Avenger con 666 immatricolazioni. Il B-SUV elettrico è disponibile con prezzi a partire da 34.600 euro (in promozione) e garantisce un’autonomia di 400 km grazie alla sua batteria da 51 kWh.

A seguire la Volkswagen ID.3 con 648 vendite, disponibile a 40.990 euro con autonomia di 428 km con una singola carica e una batteria con capacità di 58 kWh. Conclude la Top 5 la Fiat 500e con 614 immatricolazioni, con prezzi che partono da 24.600 euro (in promozione), un’autonomia di 321 km e una batteria da 42 kWh. Tesla domina quindi anche il nostro mercato con i suoi due modelli di punta, nonostante la società sia in difficoltà a causa della concorrenza cinese. Elon Musk, a causa proprio dell’agguerrita concorrenza, ha annunciato qualche giorno fa ben 14.000 licenziamenti a livello globale.