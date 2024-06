Bugatti Tourbillon: più di 600 componenti per il quadro strumenti

La nuova Bugatti Tourbillon, la supercar ibrida plug-in da 1800 cavalli di potenza (e 3,8 milioni di euro), è sotto tutti i punti di vista un vero capolavoro da ammirare e analizzare. E lo è anche per il suggestivo quadro strumenti per la cui realizzazione la casa automobilistica francese ha coinvolto l’esperienza degli orologiai svizzeri.

Tecnologia e artigianalità per il quadro strumenti della Bugatti Tourbillon

È impressionante anche solo da vedere il quadro strumenti della nuova Bugatti Tourbillon, ma scoprendone i dettagli si rimane ancora più affascinanti e sorpresi. Questo elemento è realizzato in titanio e pesa meno di 7 kg (1,5 libbre) ed è composto dalla bellezza di più di 600 componenti e gemme pregiate come zaffiri e rubini. La struttura del quadro strumenti della Bugatti Tourbillon è costruita prevedendo tolleranze da 5 a 50 micron con la parte posteriore estremamente delicata che prevede un rinforzo per sostenere lo schermo centrale.

Nella parte centrale del quadro strumenti si trova l’indicatore dei giri e il tachimetro con un display digitale nella parte inferiore che indica la selezione della marcia e la velocità. I quadranti si muovono come la lancetta di un orologio con a sinistra il quadrante per gli indicatori del livello di carburante, della carica della batteria e della temperatura, mentre in quello di destra l’indicatore di potenza dell’impressionante motore ibrido V-16 da 8.3 litri e 1800 CV di potenza.

Tra gli elementi degni di nota del quadro strumenti della nuova Bugatti Tourbillon c’è il volante. Questo, infatti, è progettato con un mozzo fisso e i raggi che nella parte superiore e inferiore si estendono dietro il quadro strumenti. Una configurazione che permette al conducente di avere una visuale sempre completa e libera da ogni ostacolo.

Quanto realizzato da Bugatti con il quadro strumenti della Tourbillon è un vero capolavoro di artigianalità e tecnologia. Da segnalare anche lo schermo centrale a scomparsa che fuoriesce dalla parte superiore del cruscotto e che restituisce una sensazione analogica senza tempo, eterna.