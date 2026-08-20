Auto elettriche, nessun modello europeo entra nella top 20 mondiale 2026

Tesla e i costruttori cinesi occupano quasi interamente le prime venti posizioni del mercato mondiale delle auto elettriche e ibride plug-in dopo il primo semestre del 2026, lasciando fuori i modelli dei grandi gruppi europei. I marchi tedeschi mantengono volumi rilevanti, ma nessuna delle loro vetture raggiunge la diffusione globale dei modelli più richiesti di Tesla e dei produttori cinesi.

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Tesla e marchi cinesi dominano la classifica globale delle auto alla spina

Nel solo mese di giugno sono stati immatricolati nel mondo circa 2 milioni di veicoli ricaricabili, dei quali 1,4 milioni completamente elettrici. Secondo la classifica realizzata da CleanTechnica, la Tesla Model Y ha raggiunto 153.813 unità, precedendo la BYD Song con circa 62.000 e la Model 3 con 60.000. Nel cumulato da gennaio a giugno la Model Y guida con 576.921 esemplari, davanti alla Model 3 con 233.642, alla BYD Song/Seal U con 226.206, suddivisi tra 52.096 elettrici e 174.110 plug-in hybrid, e alla Geely Xingyuan/EX2 con 224.401.

Il primo modello appartenente a un costruttore tradizionale compare soltanto al ventiduesimo posto nella graduatoria mensile di giugno. La BMW iX1, conteggiata insieme alla X1 plug-in hybrid, ha raggiunto 13.792 immatricolazioni senza riuscire a entrare nella tabella principale, mentre vetture di BYD, Geely, Leapmotor, Xiaomi e Changan hanno distribuito la presenza cinese su numerosi segmenti e fasce di prezzo.

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BYD ha raccolto il 19,2 per cento delle vendite mondiali di veicoli ricaricabili registrate dall’inizio del 2026, precedendo Geely al 9,9 per cento e Tesla all’8,9 per cento. Volkswagen Group conserva la quarta posizione con il 7,3 per cento, risultato che mostra la differenza tra il peso complessivo di un gruppo e la capacità di trasformare un singolo modello in un prodotto globale. Considerando soltanto le elettriche pure, BYD rimane davanti con il 13,9 per cento contro il 12,6 per cento di Tesla.

La crescita dell’elettrico in Europa non si è arrestata nonostante l’assenza dei suoi modelli dalle prime posizioni mondiali. Secondo ACEA, tra gennaio e maggio 2026 le vetture a batteria hanno rappresentato il 20 per cento delle nuove immatricolazioni nell’Unione Europea, rispetto al 15,3 per cento registrato nello stesso periodo dell’anno precedente.

Il divario riguarda quindi soprattutto la scala raggiunta dai singoli prodotti e la velocità con cui l’industria sostiene nuovi investimenti. I dati citati da CLEPA indicano inoltre che i fornitori europei hanno mantenuto tra il 2021 e il 2026 una spesa annuale per fabbriche, macchinari e tecnologia compresa tra 42 e 43 miliardi di dollari. Nello stesso periodo la Cina ha aumentato gli investimenti del 57 per cento, arrivando vicino a 115 miliardi.

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Le vendite dei marchi tedeschi si distribuiscono tra molti modelli, mentre Tesla concentra i volumi su Model Y e Model 3. Volkswagen resta invece tra i maggiori gruppi mondiali, ma nessuna sua vettura avvicina i risultati dei leader.