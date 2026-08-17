Tesla vuole riciclare tanto quanto producono le miniere nordamericane

Tesla vuole estrarre le sue miniere. Non nel senso letterale, ma l’obiettivo che si è posta per il 2030 ha la stessa ambizione, ovvero che i materiali recuperati attraverso i suoi processi di riciclaggio possano eguagliare la produzione totale delle miniere nordamericane. Una dichiarazione che, se resa reale, cambierebbe la geometria dell’intera filiera delle batterie.

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Tesla afferma di riciclare il 100% delle batterie dismesse che riceve, con impianti capaci di recuperare oltre il 90% di alcuni materiali chiave come nichel e cobalto. Gli stabilimenti in Nevada e Texas trattano i rifiuti provenienti dalle fabbriche, dai laboratori e dai veicoli a fine vita. Solo il Nevada, nel corso del 2025, ha processato oltre 3.000 tonnellate di materiale, l’equivalente di circa 9.000 pacchi batteria di una Model Y a trazione posteriore. Il Texas aggiunge altre 3.000 tonnellate previste per quest’anno. Sommando i partner esterni specializzati, il totale si avvicina alle 14.000 tonnellate.

Per capire la portata dell’obiettivo 2030 bisogna guardare a cosa produce oggi l’estrazione nordamericana. Gli Stati Uniti ricavano circa 5.000 tonnellate annue di carbonato di litio equivalente, concentrate principalmente intorno a Silver Peak, in Nevada. Una quantità destinata a crescere con l’entrata in produzione di Thacker Pass, sempre in Nevada, con prima fase attesa verso fine 2027, che punta ad aggiungere circa 40.000 tonnellate all’anno.

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L’operazione ha anche una logica economica semplice. Recuperare materiali in una catena controllata riduce l’esposizione alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime e alla dipendenza da fornitori internazionali spesso geopoliticamente complicati. Litio, nichel, cobalto, sono loro i tre nomi che negli ultimi anni hanno tenuto svegli i CFO di ogni casa automobilistica del pianeta.

Il tallone d’Achille, per ora, è il volume. La quantità di batterie che torna indietro dai veicoli a fine vita è ancora relativamente bassa rispetto a quello che ci si aspetta nei prossimi dieci o venti anni. Gli scarti di produzione tamponano il gap, ma il sistema ha bisogno che il parco circolante elettrico invecchi per girare a pieno regime.

Se l’obiettivo del 2030 verrà centrato, o anche solo avvicinato, il riciclo diventerebbe una leva competitiva reale. Le miniere non spariranno, ma potrebbero smettere di essere l’unica origine che conta.